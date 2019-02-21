減產前景助油價觸及今年高點 美元上揚打壓金價

2019-02-21 07:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周三上漲逾1%，觸及今年高點，因供需平衡預期升高；金價小幅下滑，因美元在聯準會（Fed）公布會議紀錄後走高；鈀金持續攀升，市場預期供不應求的前景將持續。

布蘭特原油期貨上漲0.63美元或0.95%，結算價報每桶67.08美元。西德州3月原油期貨收漲0.83美元或1.48%，結算價報報每桶56.92美元。4月西德州原油期貨收漲0.71美元或1.38%，結算價報每桶57.16美元。

投資人對油市今年稍晚實現供需平衡的預期升高，因主要產油國減產以及美國對伊朗和委內瑞拉實施制裁。芝加哥Price Futures Group的分析師Phil Flynn表示，市場正在等待下一個推動油價上漲或下跌的消息，美中貿易磋商是投資人最關注的議題之一。

每圓周三上揚，黃金現貨小幅下跌0.1%，報每英兩1,339.56美元。美國黃金期貨收漲0.2%，報每英兩1,347.90美元。

RBC Wealth Management董事總經理George Gero表示：「Fed的會議紀錄內容大致符合預期，但對於美國經濟強勁的展望令部分投資人對再度升息的期望升高，推升美元。」

鈀金周三升穿每英兩1,500美元，歷史上首次突破該門檻，主因供給嚴重短缺；渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper表示：「鈀金供應短缺的情況可能會持續數年，緩解供應緊張的機會有限。」

汽車催化劑製造商Johnson Matthey表示，鈀金市場供不應求的情況今年可能更嚴重。排放法規趨嚴使鈀的需求持續上升，抵銷汽車銷售疲軟的影響。需求依然強勁，但礦產量並未增加。