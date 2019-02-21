美元上揚 Fed會議紀錄令升息預期升高

2019-02-21 07:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美元兌日圓周三上漲，兌歐元縮減跌幅；美國聯準會（Fed）會議紀錄顯示，美國經濟和就業市場仍然強勁，部分投資人預計今年將至少升息一次。

Seaport Global Holdings董事總經理Tom di Galoma表示，Fed稱美國經濟良好，勞動力市場強勁，「比市場預期的略為強硬，因此，預計Fed將在今年至少升息一次，可能在夏季或在秋季」。

DXY美元指數持平在96.495；美元兌日圓上漲升0.2%，報110.82日圓。歐元兌美元，報1.1346美元。

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo認為，如果經濟成長的風險消退， Fed不排除在今年稍晚升息一次的可能性，「我認為Fed將維持利率不變，直至今年稍晚」。

分析師表示，本月公布的美國零售銷售和工業生產數據不如預期，削弱美元的短期前景。三菱日聯金融集團（MUFG）表示，這些數據「挑戰對美國經濟將繼續保持相對良好，而海外經濟表現更加疲弱的觀點」。

人民幣上漲，據傳華府向北京施壓，要求中國不會讓人民幣大幅貶值，作為達成貿易協議的一部分。人民幣稍早觸及三周高點，因市場樂觀預期美中接近達成貿易協議。