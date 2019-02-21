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Fed會議紀錄：暫停升息不會構成風險 今年可能結束縮表

2019-02-21 07:22經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國聯準會Fed）公布1月29至30日會議紀錄，決策官員認為暫停升息不會構成風險，反而有很多好處，有時間評估全球經濟放緩和升息對美國經濟動能的影響；此外，決策者普遍認同在2019年結束縮表。

會議紀錄顯示，「許多與會者認為，目前尚不清楚今年稍晚怎樣調整聯邦資金利率目標區間可能較為合適，部分與會者指出，只有當通膨高於他們的基本預期時，才有必要升息」。

決策官員指出，金融環境趨緊以及圍繞美國和外國政府政策演變的不確定性；核心和總體通脹疲弱都是對政策保持耐心的原因。鑒於前景的不確定性，與會委員決定不對風險平衡做出判斷。幾位與會委員表示如果經濟如預期發展，2019年進一步升息是適當的。

會議紀要詳細闡述了Fed的鴿派信息，當時聯邦公開市場委員會（FOMC）表示，將保持「耐心」，暗示已暫停升息，並準備在縮表方面採取更加靈活的做法。

紀錄顯示，決策者認為資產負債表正常化進程應，支持其實現雙政策目標，在正常化過程中保持靈活性至關重要，必要時進行調整是適當的。幾乎所有與會委員都認為，短期內宣布今年稍晚停止減持Fed所持資產的計劃是可行的。

不過，對於Fed保持「耐心」的做法會持續多久，以及Fed接下來是否將放鬆政策，而非收緊，會議記錄中並未提供答案。

Fed會議記錄顯示鴿派基調明確，今年可能停止縮表。 路透
Fed會議記錄顯示鴿派基調明確，今年可能停止縮表。 路透
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