美股全面上揚 Fed會議紀錄明確顯示鴿派基調

2019-02-21 07:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周三收漲，因美國聯準會（Fed）會議紀錄顯示，決策官員對於進一步升息保持「耐心」立場，鴿派基調更為明確。

道瓊工業指數收漲63.12點或0.24%，報25,954.44點；標普500指數收漲4.94點或0.18%，報2,784.7點；那斯達克指數上漲2.30點或0.03%，報7,489.07點。

Western Union Business Solutions的高級市場分析師Joe Manimbo表示：「會議紀錄呼應了上次會議後公布的謹慎聲明，我認為Fed維持利率不變直到今年稍晚，但Fed並未明確排除，如果經濟下行風險消退，將在今年稍晚升息的可能性。」

會議紀錄也顯示，決策官員承諾近期內將宣布一項停止縮減其4兆美元資產負債表規模的計畫。

Fed的鴿派立場以及美中貿易磋商取得進展，幫助標普500指數從去年12月觸及的低點反彈約18%，當時市場因對經濟放緩的疑慮而大跌。

Fed會議紀錄公布後，對利率敏感的標普金融股指數上漲，收漲0.6%。