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日本將鬆綁FinTech新創等非銀行業者的匯款限制

2019-02-20 23:39經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

日本準備允許非銀行公司處理超過100萬日圓（9,000美元）的匯款，取消一項阻礙金融科技（FinTech）新創業者在一個由銀行業主宰的領域提供更快、更便宜服務的限制。

金融廳將對符合資本要求和其他條件的公司核發大筆金額匯款許可證。該機關的目標是修訂現有法規，以期最快在2021年中期提供這項服務。

財務大臣麻生太郎19日在記者會上說：「我們希望藉由創立一個新服務類別，實現便捷的支付方式。」

包括外匯在內的匯款，是日本銀行業的三大核心服務之一，另兩項為存款和貸款。 日本在2010年允許非銀行公司跨足匯款服務，但設定100萬日圓上限，使銀行能在高於此金額的匯款服務保有壟斷地位，主要是在企業之間的匯款。

消費者習慣使用非銀行提供的電子貨幣和其他結算方法。 但是，公司仍須利用銀行進行企業之間的交易，金額通常都超過100萬日圓。

這項政策改變去除了一個保護銀行免受新競爭的障礙。由於銀行匯款需太長時間的抱怨層出不窮，有些國際轉帳動輒需要一周以上時間，因此這個競爭環境必將有重大改變。

目前有64家公司註冊為匯款服務業者，其中Line Pay允許Line通訊軟體的用戶免費匯款。

英國金融科技業者TransferWise創辦人Kristo Kaarmann表示，100萬日圓的上限對公司來說極低，並使非銀行的供應商難以用於國際轉帳，該公司的匯款網絡遍及60個國家，包括日本在內。

取消這項上限將有助於新興公司進入該領域。 這些業者將以便宜費用和快速服務進軍企業轉帳業務。

一旦企業對企業的匯款競爭加劇，銀行可能須調降其近1萬日圓的國際轉帳費用。

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