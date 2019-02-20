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費德斯坦專欄／美中打的科技戰，不是貿易戰

2019-02-20 23:35經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

美國和中國當前的衝突並不是貿易戰。儘管美國對中國的貿易逆差非常龐大，但這不是華府對中國進口商品徵收高關稅，並威脅在3月1日90天貿易休兵期屆滿後進一步提高關稅的主要理由。這些關稅的目的是要中國停止其竊取美國技術的政策。

中國政府將這場衝突稱為貿易戰，因為北京希望購買大量美國產品後能促使美國取消關稅。中方的談判代表日前提議購買足夠的美國產品，以使貿易逆差在2024年前降至零。美方談判代表則斷然拒絕接受以此方式結束貿易紛爭。

美國希望中國不再要求在中國經營的美國企業必須有一個中方的合作夥伴，並與這位合作夥伴分享技術。世貿組織（WTO）的規則明文禁止這類政策，而中國已在2001年加入WTO，有義務遵守此一規則。中國則否認違反這條規定，辯稱未強迫美國企業分享技術，並指美企是自願分享技術，目的為進入中國市場和得到在中國生產的機會；但美企將中國這種行為視為某種形式的勒索。

美國還希望中國停止利用網路間諜竊取美國企業的技術和其他工業機密。中國國家主席習近平在2015年與美國前總統歐巴馬會晤後，已同意結束這種數位偷竊行為，但不幸的是，當時達成的協議範圍非常狹窄，只涉及到兩國政府的偷竊行為。雖然那項協定確實暫時減少了工業技術的網路偷竊行為，但針對美國企業的網路攻擊，在最近幾年又有增加趨勢，而且可能是由中國國有產業和其他精密複雜的組織所發動。

中國用偷來的技術在中國和世界其他地區與美國企業競爭。美國貿易代表日前估算，竊取技術每年造成美國經濟損失2,250億至6,000億美元。聯邦調查局（FBI）指出，中國對美國技術的網路偷竊，是對美國國家安全「最嚴重的」威脅。

同樣地，美國商會和在中國的美國商會，在一份長達142頁的報告也強調技術偷竊的問題。該報告隻字未提貿易平衡。

無疑是因為這份報告的作者們明白一個基本經濟事實，就是美國總體全球貿易失衡是美國國內經濟條件的結果─即投資高於儲蓄。就算中國購買足量美國商品來消除雙邊失衡，美國的失衡也將轉移到其他國家，不會減少總體失衡。

美國的關稅顯然正在傷害中國經濟，中國股市大幅下跌，中國經濟成長也進一步減緩。中國當局發表聲明暗示渴望與美國達成協議，以阻止經濟減速和扭轉股市跌勢。為了提振美國股市，白宮也積極展現透過談判達成貿易協議的意願。但現實是，在技術偷竊此一基本問題上，目前幾乎毫無進展。

美國政府無意阻攔中國經濟成長或中國高科技產業的成長。但偷竊技術是不對的，而且這種做法持續了太久，不容再繼續下去。

美國決心要阻止這一切。如果到3月1日談判仍無成果，美國將把價值2,000億美元的中國進口商品關稅從10%提高到25%。這將進一步傷害中國經濟，促使中國當局更認真考慮美國的要求，並據此參與談判。

（作者Martin Feldstein是哈佛大學經濟學教授、雷根總統的經濟顧問委員會主席兼Project Syndicate專欄作家／編譯林聰毅）

經濟偷竊哈佛大學
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