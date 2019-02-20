全球股市來到關鍵時刻 就看能否跨過這關

2019-02-20 22:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



彭博資訊報導，全球股市已走到關鍵的十字路口，後市多空走向難料，但從市場跡象看來，股市反轉下挫機率可能更甚於持續上攻。

彭博資訊專欄作家柏吉斯（Robert Burgess）20日撰文表示，股市投資人大致可分為兩大陣營：一群採取長期觀點，忽略資產價格每日漲跌的雜音；另一群是短線投資人，隨每日行情漲跌起舞。從這角度來看，周二（19日）全球股市走勢長期投資人來說不足為觀，MSCI AC世界指數僅微漲0.14%至500.58點；但對來得急去得快的所謂「快錢」來說，卻是極為重要。

這是因為MSCI AC世界指數19日儘管只是小漲，卻漲上500點這個重要心理價位。自去年10月中旬以來，該指數曾三度嘗試攻克這個關卡，但每次都功敗垂成。這次捲土重來能否有決定性的突破，全市場拭目以待。

究竟MSCI AC世界指數接下來能否守穩在這價位之上、並迅速躍上更高點？或者，又會再度敗退下來？令人遺憾的是，柏吉斯認為，再次挫敗的機率還是比較高。

看多股市後市有其支持論點，主要是在聯準會（Fed）表示後續升息會有「耐心」後，全球央行貨幣政策突然轉偏鴿派，以及債券殖利率走低。

但柏吉斯指出，央行改唱鴿調和債券殖利率下滑，其來有自：大部分數據指向未來全球經濟成長大幅減緩，企業盈餘也可能萎縮。

瑞銀（UBS）經濟模型顯示，去年底時，世界經濟成長率以年率計已趨緩至2.1%，是2008年至2009年全球金融海嘯以來最弱。在中國，1月汽車銷售下滑。在美國，上周出爐的數據顯示，去年12月零售銷售出現九年來最大降幅。在歐洲，信心指標愈來愈弱，經濟合作發展組織（OECD）領先指標也下滑。

摩根士丹利首席跨資產策略師席茲（ Andrew Sheets）日前發布研究報告說：「市場看法時時在變，即使考量這因素，最近幾個月市場『主流觀點』簡直可說是180度大轉彎。」

席茲指出，愈來愈多投資人似乎又回頭擁抱世界現況「不冷不熱恰到好處」的觀點，包括通膨壓力已趨緩，讓央行先前看似沒完沒了的貨幣政策緊縮行動得以喊卡。同時，全球成長儘管減速，減緩幅度尚未到真正令人憂心的地步。美國政治風險也降低，化解政府關門問題以及美中貿易衝突的長久解決之道似乎近在眼前。但席茲說：「我們懷疑這種論點站不站得住腳。」

金融市場也存疑。一個不容忽視的跡象是：美國10年期公債的「期限溢價」（term premium）已陡降到負0.7164個百分點，與2016年7月所見的負0.8092歷史最低紀錄相去不遠。「期限溢價」指投資人因持有長期債券的風險較高，而索取額外的收益。但現在「期限溢價」跌到負數，顯示債券交易員愈來愈擔心，這波成長減緩以及接踵而來的通膨減緩，恐怕不只是曇花一現。上周公布的官方數據顯示，美國消費者物價指數（CPI）只比一年前攀升0.6%，是2016年來最小升幅。