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客家人都提早掃墓？六堆「掛紙日」的擇定

日本1月外國遊客再創新高 台灣居第三

2019-02-20 22:42經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

共同社報導，日本國土交通省觀光廳周三估計，1月到日本的外國遊客估計較去年同期增加7.5％，達到創紀錄的268萬9,400人。台灣上月有超過38萬人赴日旅遊。

觀光廳估算，1月來自南韓的遊客人數最多，有77萬9,400人，但比一年前下滑3％；其他依序是中國的75萬4,400人（增加19.3％）、台灣的38萬7,500人（增幅10.5％）、香港的15萬4,300人（下滑3.9%）。

上月越南澳洲赴日旅遊的人數大幅增加，分別增加27.8％至3萬5,400人和16.0％至8萬1,100人。

日本觀光廳估計，今年1月赴日旅遊的外國遊客再創新高，接近269萬人。（路透）
日本觀光廳估計，今年1月赴日旅遊的外國遊客再創新高，接近269萬人。（路透）
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