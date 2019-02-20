日本1月外國遊客再創新高 台灣居第三

2019-02-20 22:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



共同社報導，日本國土交通省觀光廳周三估計，1月到日本的外國遊客估計較去年同期增加7.5％，達到創紀錄的268萬9,400人。台灣上月有超過38萬人赴日旅遊。

觀光廳估算，1月來自南韓的遊客人數最多，有77萬9,400人，但比一年前下滑3％；其他依序是中國的75萬4,400人（增加19.3％）、台灣的38萬7,500人（增幅10.5％）、香港的15萬4,300人（下滑3.9%）。