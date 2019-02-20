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客家人都提早掃墓？六堆「掛紙日」的擇定

豁免項目多 美國鋼鋁關稅牆正在崩毀

2019-02-20 22:40經濟日報 記者陳律安╱即時報導

路透專欄作家荷姆（Andy Home）表示，美國基於國家安全，對進口鋼鋁產品加徵關稅已將近一年，但美國總統川普築起的這道高牆，正在迅速崩毀。

荷姆表示，如果所謂「232條款」加徵關稅，是為了提振國內生產，那美國總統川普政府可以宣稱獲得一定程度的成功。由於閒置產能重啟，美國原鋁產出已開始大幅攀升，但不能全歸給10%進口關稅。如果是為了要降低進口滲透率，並特別針對中國鋁業，那麼關稅效力恐怕已過高峰。

隨著給予特定產品的豁免量增加，鋁關稅牆出現了更多裂縫。中國成為豁免的主要受益者，被核准的進口量與2017年的實際進口量相當。其處境甚至比美國長久盟友、同時也是鋁策略供應國的加拿大還好。

「232條款」這道阻擋中國製進口品的高牆，正在迅速崩毀。

喬治梅森大學梅卡圖斯中心研究顯示，截至12月18日為止，美國商務部已批准了108項中國鋁製品的豁免要求。

只要申請豁免者能夠證明某項特定產品沒有國內供應源，就能獲得這種豁免許可。

取得豁免許可的名義噸數總計為55萬噸，而2017年美國實際從中國的進口量則為64.1萬噸。目前還有590項中國製產品的豁免申請，正在等待核准。

反觀加拿大僅取得三件豁免，數量不到5,000噸，不過在12月中旬時還有935件申請待批。

根據梅卡圖斯中心，截至12月18日，有逾6,200項鋁關稅豁免申請待批。美國商務部也需要處理3萬項鋼鐵關稅豁免的申請。

這每一項申請，都是川普鋁關稅牆的潛在裂縫。

的確美國國內生產正重新崛起，但隨著價格下跌，10%的關稅只能給美國冶煉廠帶來有限緩衝。因為一開始這些廠房閒置的原因，就是因為成本結構較高。

從美國政府指出的國家安全角度來看，關稅的頂峰效力即便沒有過去，也已經相當接近。

那麼接下來會發生什麼事？全世界各地的鋁業協會，呼籲將焦點放在中國鋁產品的大量產能及出口額。

經濟合作發展組織（OECD）近來替鋁業協會提供彈藥，在最近報告中，結論為「市場扭曲成為鋁業真實的擔憂」，並特別提到中國及波斯灣合作理事會（GCC）。

荷姆認為，也許美國政府在孤軍奮戰，鋁只是中美貿易談判中，有關中國補貼問題的一部分。但如果美國政府想要的話，可以找到許多盟友，透過多邊努力推動中國進行鋁業改革。但美國應該要先和加拿大談和。

美國鋁關稅效力頂峰恐怕已過。（圖／路透）
美國鋁關稅效力頂峰恐怕已過。（圖／路透）
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加拿大川普經濟
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