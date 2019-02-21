英國脫歐效應擴散…日企恐現撤退潮

2019-02-21 00:11 聯合報 東京記者 聯合報 東京記者 蔡佩芳 ／廿日電



日本本田汽車宣布生產線撤出英國。 （路透） 分享 facebook

日本本田汽車前天宣布生產線撤出英國，可能將影響其他還在評估中的企業，帶動日系企業撤退潮。

本田社長八鄉隆弘十九日宣布生產線撤離歐洲，將在二○二一年結束英國工廠，同時也會關閉土耳其工廠。本田說明撤退原因，在於歐洲市場競爭激化，銷售低迷，未來將在有較多市場需求的中美日加速打造汽車電動化生產體制。儘管八鄉表示英國無協議脫歐「不是考慮原因」，不過日本輿論分析皆指，英國脫歐問題造成未來的不確定性是重要原因。

第一生命研究所經濟學家田中理接受日本經濟新聞訪問指出，日本與歐盟EPA生效與英國脫歐的不確定性影響下，本田的判斷非常合理，他並舉例連英國家電大廠Dyson都宣布將企業總部遷出英國，搬至新加坡，英國脫歐的負面效應正在擴散。

除了本田，日本各汽車大廠也紛紛調整生產戰略。產經新聞指出，三菱UFJ摩根士丹利證券分析，英國脫歐後與歐盟間關稅將增加，豐田、日產、本田、鈴木四汽車產業負擔加重。高級分析師杉本浩一表示，一旦導入關稅，不止本田，其他企業也將認真思考將生產線轉移到日美等其他國家。

日產汽車月初剛宣布英國東北部Sunderland工廠的多功能車（SUV）「X-TRAIL」次世代生產計畫歸零；豐田汽車也考慮暫停英國生產據點、Burnaston工廠生產線。Burnaston工廠每年約生產十三萬輛車。

除了汽車產業，Sony設置於倫敦郊區的歐洲本社預定將於三月廿九日搬到荷蘭的阿姆斯特丹；Panasonic更早一步，去年十月已將歐洲本社移到荷蘭。