羅傑斯警告:嚴重經濟衰退將來臨 川普將加速貿易戰助連任

2019-02-20 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國知名投資人羅傑斯(Jim Rogers)在一本新書中警告,他有生以來最嚴重的經濟衰退即將來臨,並預期隨著美國經濟走緩,美國總統川普將加速貿易戰來提升他在2020年競選連任的選情。因此,即便美中有望達成貿易協議,但任何愉快情緒只是短暫的。

羅傑斯19日在東京接受日本時報專訪時說:「今年稍晚或是明年,當世界經濟形勢惡化,美國也將因此開始遭受痛苦,而川普先生在2020年又有選舉,他將會說『我們必須打擊這些傢伙』,到時日本,中國跟其他國家將感受貿易戰的更多影響,因為他認為這將幫助他贏得大選。」

目前人在日本訪問並宣傳自己上月出版新書《The Future of Japan and The World That Will Be Read Through the Flow of Money》的羅傑斯預測,由於全球處於「前所未有」的債務水平,災難性的經濟衰退將在一兩年內出現。

羅傑斯並在書中指出日本未來形勢相當嚴峻,因債務愈來愈多、人口迅速減少以及不願意接受移民的態度。此外,他並在書中對安倍經濟學過度印鈔的做法大力抨擊,形容是極蠢的行為。

羅傑斯在書中雖對日本未來悲觀看待,但未完全看衰。他將觀光業、農業與教育部門列為投資考慮的產業,並提議削減開支、降低關稅以及更謹慎地接受移民作為解決國家為題的處方。