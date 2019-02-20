任淑莉：大陸不是匯率操縱國 美國才是

2019-02-20 20:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



彭博專欄作家任淑莉（Shuli Ren）撰文指出，美國總統川普應該攬鏡自照，中國並不是匯率操縱國，美國才是。

彭博資訊引述消息人士報導，華府正要求北京穩定人民幣走勢，作為這全球前兩大經濟體貿易談判的一環，因為華府擔憂北京當局藉由引導人民幣貶值，抵消美國對中國貨品加徵進口關稅的衝擊。

然而任淑莉指出，這樣的觀感是錯誤的。儘管美、中之間發生貿易紛爭，中國人民銀行仍有效地讓人民幣緊盯美元，忠實地追尋美元走勢。

從2015年起，人行嘗試將人民幣盯緊一籃子貨幣，卻未獲成功。原因是心理層面難以動搖，中國民眾仍將人民幣價值與美元連結，所以當人民幣因美元走強而走貶時，中國民眾便將錢匯出海外。

去年8月，當人民幣兌美元將「破7」時，人行再次啟動逆周期因子，等於承認改變人民幣緊盯美元的努力以失敗作收。

現實是，如果美國希望人民幣穩定，必須先將美元穩定下來。川普再三在推特上抨擊聯準會（Fed）升息，也毫不掩飾地希望美元疲弱。聯準會主席鮑爾終於在去年12月時改變態度，對於未來的升息將更謹慎。從全球其他地方的觀點來看，這一連串事件可以輕易解讀為匯率操縱。

觀察聯邦利率基金期貨市場，短短三個月間，市場已從認為今年將兩度升息，轉變成今年不升息。貨幣價值端看國內外利率差距，這樣美國怎麼穩定美元？

美國的貨幣政策在世界各地引來關切的目光。與經濟成長下滑的中國不同，美國的通膨預期及經濟成長預期皆強勁。既然如此，為何央行官員選在這時談論放緩縮表？聯準會是不是太快結束緊縮循環？