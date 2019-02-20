瑞郎貶值 瑞士滑雪產業迎來十年來最大觀光熱潮

2019-02-20 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



過去受瑞郎升值拖累的瑞士滑雪產業，現在正站穩腳步、重新出發。由於瑞郎兌歐元貶值、降雪狀況良好，以及全球的國外旅遊需求成長強勁，瑞士當地的旅館和酒吧正迎來金融海嘯以來最大的觀光熱潮。

彭博資訊報導，在當地學校放假首日，從蘇黎世出發的車潮湧現，顯示內需強勁，知名高山纜車業者也生意興隆。

瑞士經濟景氣研究中心（KOF）的數據顯示，當地旅館價格已上漲，這除了是支持景氣回升和需求強勁的數據外，也顯示定價能力提升。KOF研究人員阿伯格表示，「觀光服務業已度過最糟的時期。」

這與2015年的景況截然不同。在瑞士度假本就出了名的貴，但當時瑞郎大幅升值至與兌歐元平價，代表度假費用更昂貴。在那之後，一般認為是避險貨幣的瑞郎走貶，目前走勢相對穩定，儘管有一連串理由可能引發投資人的避險需求，例如貿易糾紛、脫歐議題以及美國聯邦政府停擺等。

蘇黎世施維澤霍夫飯店負責人蘇里格說：「強勁的訂單代表今年冬天的業績會很好」，認為這要歸功於厚重的積雪、瑞郎貶值和「樂觀的經濟環境」。

其他觀光產業的業績也明顯大增，例如纜車業者過去五年的營收平均成長逾8%。在瑞士中部鐵力士山的當地滑雪事業，這個冬天以來的業績亮麗，略高於去年破紀錄的水準。