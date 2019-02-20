台斐農業生技研討 推動雙邊合作

2019-02-20 18:36 中央社 =新德里20日專電



台灣與南非的科技部近期在開普敦舉行2019年農業生技研討會，除進行農業生技交流外，也討論可能的合作主題。

駐印度代表處科技組組長陳和賢今天表示，在駐印度代表處協助下．台灣有5位學者於12至14日前往南非開普敦出席2019年農業生技研討會，屏東科技大學教授許祥純擔任團長。

研討會中，台大教授江昭暟主講物聯網在智慧農業的應用、中興大學教授詹富智主講蘭花疾病快速檢測技術、屏東科技大學教授陳福旗主講蘭花組織培育、高雄科技大學副教授邱國勛主講水產餌料生產、許祥純主講食品生技，獲得40多位南非學者迴響，雙方在會後進一步交流。

兩國學者說明研究主題與發表論文，同時分組討論可能合作主題，包括智慧農業、食品科技、植物病理學等。許祥純與南非團長、科技部農業生技組主任賈葛蒙漢納都（Maneshree Jugmohan-Naidu）簽署合作討論會談紀要。

主辦單位在多項研究發表前，安排台斐兩國代表專題演講，陳和賢代表台方主講台灣農業生技產業發展現況。

研討會結束後，學者們參觀南非農業研究委員會多個農業試驗所及開普敦海洋水族研究站，聽取蔬果研究、農業推廣和水產養殖等簡報。學者們還前往前南台科技大學教授陳啟禎在南非開設的養菇場，了解培育的12種菇類，陳啟禎介紹菇類製品在南非的市場潛力。

陳和賢表示，透過研討會台斐學者可彼此了解各自農業科技的特色與優勢，透過交流協助建立雙邊農業科技合作關係。