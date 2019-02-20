親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

菲籍漁工砍人迫船員跳海 船長室淪陷4人遭挾

乙武洋匡劈腿50女還不滿足？ 傳再婚23歲混血美女

台斐農業生技研討 推動雙邊合作

2019-02-20 18:36中央社 =新德里20日專電

台灣與南非的科技部近期在開普敦舉行2019年農業生技研討會，除進行農業生技交流外，也討論可能的合作主題。

駐印度代表處科技組組長陳和賢今天表示，在駐印度代表處協助下．台灣有5位學者於12至14日前往南非開普敦出席2019年農業生技研討會，屏東科技大學教授許祥純擔任團長。

研討會中，台大教授江昭暟主講物聯網在智慧農業的應用、中興大學教授詹富智主講蘭花疾病快速檢測技術、屏東科技大學教授陳福旗主講蘭花組織培育、高雄科技大學副教授邱國勛主講水產餌料生產、許祥純主講食品生技，獲得40多位南非學者迴響，雙方在會後進一步交流。

兩國學者說明研究主題與發表論文，同時分組討論可能合作主題，包括智慧農業、食品科技、植物病理學等。許祥純與南非團長、科技部農業生技組主任賈葛蒙漢納都（Maneshree Jugmohan-Naidu）簽署合作討論會談紀要。

主辦單位在多項研究發表前，安排台斐兩國代表專題演講，陳和賢代表台方主講台灣農業生技產業發展現況。

研討會結束後，學者們參觀南非農業研究委員會多個農業試驗所及開普敦海洋水族研究站，聽取蔬果研究、農業推廣和水產養殖等簡報。學者們還前往前南台科技大學教授陳啟禎在南非開設的養菇場，了解培育的12種菇類，陳啟禎介紹菇類製品在南非的市場潛力。

陳和賢表示，透過研討會台斐學者可彼此了解各自農業科技的特色與優勢，透過交流協助建立雙邊農業科技合作關係。

南非生技大學教授
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

美國經濟降溫 禁不起更多負面衝擊

2019-02-20 14:47

日本1月貿易赤字劇增 對中國出口大幅下滑

2019-02-20 13:50

供給短缺助鈀金飆漲 衝破每英兩1,500美元

2019-02-20 13:47

德國也轉向…美國抵制華為破功

2019-02-20 13:26

該不該禁？ 華為讓歐、美電信商立場分裂

2019-02-20 13:17

美中貿易談判趨樂觀 亞洲股匯普遍走高

2019-02-20 12:49

福特退出南美卡車事業 關閉巴西廠

2019-02-20 12:37

尼加拉瓜國會通過台灣1億美元貸款案

2019-02-20 11:41

圖表解析：川普為何自稱沒他股市跌萬點

2019-02-20 11:30

中國操縱匯率？葉倫終於說了公道話

2019-02-20 11:07

美方希望中方承諾不操縱人民幣貶值 葉倫認為窒礙難行

2019-02-20 10:24

Fed紐約聯準行總裁威廉斯：沒有必要再次升息

2019-02-20 09:52

川普推文：如果當初我敗選 美股起碼跌1萬點

2019-02-20 09:38

國債太高 美國人請願賣掉蒙大拿州

2019-02-20 09:26

白宮：2019年經濟持續強勁 衰退機率微乎其微

2019-02-20 08:53

本田開槍 帶動日企加速撤離英國

2019-02-20 08:17

美抵制華為破功！繼英、紐之後 德國也考慮不排除華為

2019-02-20 08:10

分析師：Fed會議紀錄可能使美債殖利率曲線邁向倒掛

2019-02-20 07:42

美元走貶推升金價 供給短缺助鈀金觸及歷史新高

2019-02-20 07:27

美股小幅上揚 那斯達克指數寫下七連漲

2019-02-20 07:07

全球鐵礦砂價飆 每噸上看100美元

2019-02-20 00:14

滙豐示警 新興股市漲過頭

2019-02-20 00:14

英上季薪資漲幅 十年新高

2019-02-20 00:13

沃爾瑪上季營收獲利 超預期

2019-02-20 00:13

脫歐效應 本田喊關英國廠

2019-02-20 00:13

沙國供油亞洲 不會減少

2019-02-20 00:12

水資源投資 躍熱門標的

2019-02-20 00:12

分析師：歐股今年看跌逾4％

2019-02-20 00:12

日圓若急升 日銀：將發動寬鬆政策

2019-02-20 00:10

華為創辦人任正非：美無法扼殺我們

2019-02-20 00:08

紐西蘭鬆動 華為封鎖網失效？

2019-02-20 00:04

日央行放話 寬鬆政策上膛

2019-02-19 23:21

瑞典通膨放緩 延後升息

2019-02-19 23:19

不受美國影響！華為：印度熱烈歡迎我們 沒人說有問題

2019-02-19 23:19

多重趨勢推波助瀾 越南成全球最熱門豪宅市場

2019-02-19 18:59

路透評論：中國發展半導體產業 只憑砸錢成效有限

2019-02-19 17:22

瑞典勞工想創業 可申請6個月無薪假

2019-02-19 13:23

美股牛市新考驗 別被騙了！美企財報暗藏玄機

2019-02-18 08:46

一年不買東西！她戒購物習慣 順便圈粉展事業

2019-02-16 15:06
看更多

熱門文章

28歲女離職棄高薪 靠這項技能7個月爽賺591萬

2019-02-20 10:28

女老闆遭擄斬首 歹徒留紙條「老公不願付贖金」

2019-02-20 10:27

香奈兒「老佛爺」驚傳逝世！享壽85歲

2019-02-19 20:03

戒巧克力30多年 香奈兒「老佛爺」卡爾拉格斐自制力驚人

2019-02-19 22:02

拉格斐的「邱比特」可能繼承遺產 成為世上最富有的貓

2019-02-20 09:27

美抵制華為破功！繼英、紐之後 德國也考慮不排除華為

2019-02-20 08:10

香奈兒「老佛爺」逝世！為了塞進Hedi男裝曾減重42公斤

2019-02-19 21:41

卡爾拉格斐過世 香奈兒官方沉痛表達不捨

2019-02-19 22:35

為何川普要建牆卻不推基礎建設？諾獎得主釋疑

2019-02-19 22:53

影／我要殺了妳！韓航董娘又傳飆罵菲傭 錄音檔曝光

2019-02-20 12:27

童年無聊透頂 香奈兒「老佛爺」其人其事

2019-02-19 21:48

不受美國影響！華為：印度熱烈歡迎我們 沒人說有問題

2019-02-19 23:19

美中新一輪貿易談判登場 川普再暗示可能延長期限

2019-02-20 05:13

雷電交加中出現巨大圓形光圈 西澳警：看來我們並不孤單

2019-02-20 11:27

「大貓卡在我家樹上」消防員到場看到美洲獅嚇壞

2019-02-20 16:31

劈腿50女 乙武洋匡傳再婚貌似俄溜冰女王的混血美女

2019-02-20 18:55

紐西蘭鬆動 華為封鎖網失效？

2019-02-20 00:04

軍火展秀鄰國內戰殺人凶器 這個國為何冷血？

2019-02-20 10:00

曾批愛黛兒太胖 香奈兒「老佛爺」大砲性格藏不住

2019-02-19 21:12

時尚界噩耗！香奈兒「老佛爺」驚傳逝世 享壽85歲

2019-02-19 20:03

全球鐵礦砂價飆 每噸上看100美元

2019-02-20 00:14

川普推文：如果當初我敗選 美股起碼跌1萬點

2019-02-20 09:38

場上所有選手都叫鈴木！主播表現讓網友大讚專業

2019-02-20 12:47

香奈兒「老佛爺」逝世 留下時尚界凱薩傳說

2019-02-19 22:48

中國操縱匯率？葉倫終於說了公道話

2019-02-20 11:07

神父破戒生子 教廷承認有內規處理

2019-02-19 22:43

劉鶴赴美談判 多了「特使」身分

2019-02-20 00:07

日央行放話 寬鬆政策上膛

2019-02-19 23:21

國債太高 美國人請願賣掉蒙大拿州

2019-02-20 09:26

「象牙走私女王」大陸商人楊鳳蘭遭坦尚尼亞判刑15年

2019-02-20 11:41

本田開槍 帶動日企加速撤離英國

2019-02-20 08:17

泰國紀念「那萊王」傳統活動 模特兒穿性感古裝引反彈

2019-02-20 17:57

分析師：Fed會議紀錄可能使美債殖利率曲線邁向倒掛

2019-02-20 07:42

貿易戰進行中 大陸中央一號文件提大豆振興計劃

2019-02-20 15:23

豬隊友！俄軍愛打卡卻洩軍機 俄禁軍人用智慧手機

2019-02-20 09:42

16州聯手告濫權 川普不在乎

2019-02-20 00:17

永別了 時尚老佛爺！卡爾拉格斐辭世 享壽85歲

2019-02-19 23:38

經濟解析╱為何美、中無法達成真正的貿易協議？

2019-02-20 14:41

金正恩也打貪？整肅50-70高官 沒收資產進補國庫

2019-02-20 11:09

桑德斯捲土重來 宣布角逐2020年美總統大選

2019-02-19 20:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top