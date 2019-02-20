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CPTPP生效以來首月 日本對其他會員國出口不增反降

2019-02-20 17:16經濟日報 記者易起宇╱即時報導

日本財務省20日發表1月貿易統計數據，日本對參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的其他五國出口不增反降。日本政府想透過CPTPP擴大出口，進而提振經濟，但生效後首月的表現卻差強人意。

產經新聞報導，CPTPP在去年12月30日已生效，生效當時和日本同樣完成國內批准手續的國家有加拿大、澳洲、紐西蘭、墨西哥新加坡五國。據財務省數據，日本1月對這五國的出口較去年同期下滑13.5%至4,698億日圓，除了墨西哥外的四國都比去年同期減少。減幅最大的國家為新加坡，下滑19.5%至1,753億日圓，其次為澳洲下滑18.7%至1,190億日圓。

各國的出口細項金額預訂要到本月下旬才會公布，因此目前無法明確判斷出口減少原因。另一方面，日本對這五國的進口則增加9.7%至7,208億日圓。增幅最大的是澳洲，增加19.8%至4,680億日圓。

簽署CPTPP的國家共有11國，目前只有日本和這五國已先開始實施協定內容。日本政府預估，在11個會員國都開始實施協定內容後，帶來的關稅調降等貿易刺激效果，將讓日本的年度國內生產毛額（GDP）達到7.8兆日圓。

日本1月對CPTPP其他五個會員國的出口不升反降。 路透
日本1月對CPTPP其他五個會員國的出口不升反降。 路透
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