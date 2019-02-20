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美國經濟降溫 禁不起更多負面衝擊

2019-02-20 14:47經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

美國經濟在上一季失去大量動能，在去年12月更歷經嚴重動盪，這些情況應該能讓決策者在有任何會進一步動搖脆弱信心的動作時，三思而行。

根據美國運輸統計局的數據，12月各類型的貨運量比11月減少3%，單月萎縮程度創了2009年3月以來的最大。12月貨運量年增率只有1.4%，成長力道也是兩年多來最弱。

其他製造業部門的數字，與貨運量下跌一樣，在去年接近年末時遭遇困境。製造業產出雖然在去年10月觸及周期高點，但之後接連三個月都下跌，今年1月跌幅超過3%。採購經理人指數也由原在擴張的態勢，直轉而下，在12月創下金融危機以來的最差衰減。

上季美國股票的估值下滑，殖利率曲線趨平，和這些經濟數據，均一致顯示去年末美國經濟的快速冷卻。接下來的關鍵問題在於，貨運量和製造業活動減緩是短暫走低，或者是長期疲軟的先聲。

1月已經看到股市強勁反彈，美國供應管理協會（ISM）的綜合活動指數也扭轉了去年12月的一些損失，這兩項指標都指向經濟可望持續成長。然而這兩項指標都還是低於它們在去年10月時的高點，殖利率曲線也沒有明顯趨陡，這代表成長動能仍有繼續流失之虞，提高了經濟衰退的風險。

綜合各項數據來看，現在美國經濟處於繼續小幅成長，或是開始衰退之間，禁不起更多的負面衝擊。這當然包括美中貿易戰升高的不良影響。

作者：John Kemp，路透市場分析師。

分析師說，美國經濟現今信心脆弱，禁不起更多負面衝擊。 歐新社
分析師說，美國經濟現今信心脆弱，禁不起更多負面衝擊。 歐新社
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