該不該禁？ 華為讓歐、美電信商立場分裂

2019-02-20 13:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



5G網路設備該不該禁用華為，經過一段時間的發酵後，現已漸漸造成歐洲電信業者與美國電信業者的分裂。

總部在英國倫敦的全球重量級行動通訊業界組織GSM協會（GSMA），上周發表了一份聲明，雖未指名華為但明顯講的就是華為，呼籲歐洲不應立法限制禁用網路設備供應商，因為歐洲網際網路發展恐將因此受阻。

位於美國華府的行動通訊業界組織CITA在本周反擊GSMA這份聲明，強調那不代表所有無線通訊營運商或世界所有區域的意見。

由GSMA主辦的全球行動通訊業界的盛事MWC（世界行動通訊大會），下周將在西班牙巴塞隆納登場。GSMA會員包括公部門和民間企業。據了解，美國政府今年增派人員參加這項業界年會，華為也大力加強在會展上的曝光。屆時兩軍將在MWC對峙，都希望贏得與會業界高階主管的支持。

GSMA的反對禁用華為聲明，是在歐洲幾家電信公司，包括德國電信（Deutsche Telekom）、英國電信（BT）、Vodafone分別發出警告後提出的，顯示歐洲許多電信業者憂心不能採用華為這樣一個大型供應商，對其營運的影響。