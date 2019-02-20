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MWC即將登場 3大亮點吸睛

2019-02-20 12:57中央社 台北20日電

全球行動通訊大會（MWC）將登場，市場盤點摺疊手機、5G通訊、物聯網應用等3亮點，其中三星、華為、小米有望搶先亮相摺疊機，5G通訊也引爆晶片、電信、雲端商機。

2019年「全球行動通訊大會」（MWC）將於2月25日至28日於西班牙巴塞隆納登場，今年的主題聚焦在智慧連結（intelligent connectivity），並設立連結性、人工智慧、工業4.0、沉浸式內容、破壞式創新、數位健康福祉、數位信任、未來展望等8大重點，對應的產業應用則有5G、AI、物聯網、AR/VR、無人機、機器人等。

市場盤點今年MWC有3大亮點，分別為摺疊手機、5G通訊、物聯網等新科技應用如IoT、VR、AR、MR、AI等。

「摺疊手機」

MWC為全球行動通訊產業重要風向球，每年均吸引約2000家全球廠商齊聚巴塞隆納，預料各國晶片、手機、電信設備業者都將在MWC上大秀最新產品，除了5G商轉前哨戰將鳴槍起跑，更是非蘋陣營發表年度旗艦新機的重要時刻，「摺疊手機」預料會成為科技角力的新舞台。

三星因應S系列適逢10周年，將於台北時間21日凌晨在美國舊金山發表旗艦機，市場預期除了3款S系列10周年新機S10e、S10、S10+ 將亮相，摺疊手機Galaxy F也將在MWC上展出，傳聞螢幕折疊時為4.58吋，展開時為7.3吋，首批產量將超過100萬支，售價應不會低於新台幣6萬元。

華為今年MWC記者會邀請函的圖像是摺疊手機，外傳華為有望推出Mate F摺疊機，螢幕攤開後尺寸可到8吋；小米總裁林斌先前也在微博亮相小米摺疊工程機的影片，但有消息指出，LG認為生產摺疊螢幕手機「為時過早」，目前持觀望態度。

「5G通訊」

由於5G具高速、低延遲、大量連網裝置連接等通訊特性，將改變產業的營運管理模式，促使新經濟型態誕生，5G通訊將扮演關鍵推手，預料5G晶片將是一大指標，高通搶先在前，華為、英特爾、三星、聯發科預料持續布局爭市占，將成為今年MWC上一大亮點。而隨著5G發燒，雲端商機也持續火熱，國際科技大廠如AWS、Azure、Google等今年都將在MWC上互別苗頭。

國際級電信商如AT&T、NTT Docomo、中國移動，也將圍繞5G、IoT、智慧城市、邊緣運算等題材，端出更具備商轉潛力的技術，台灣電信商如中華電信今年再度參展，並宣布偕同廣達、美超微、佐臻、趨勢、中磊、研華等國內網通廠及桃園市政府、台中市政府、國立中興大學共同在MWC台灣館展示自主研發的「5G智慧化邊緣資料中心」解決方案。

至於5G終端智慧機部分，目前仍是由陸廠搶先在MWC亮相，中興通訊宣布將在MWC大會上發表首款5G手機Nex Axon；小米預計展出Mix 3 5G版本，有望搭載高通S855以因應5G；華為的摺疊手機Mate F，傳出會搭載已發表的5G基頻晶片巴龍5000。

「新科技應用：AI、IoT、VR、AR 」

MWC規劃的主題上，還有人工智慧、工業4.0、沉浸式內容、數位健康等範疇，預料因應技術不斷發展的科技新生態也不斷成長茁壯，例如，本土科技大廠宏達電近年積極布局VR產業，看好5G商轉將推動VR產業進一步擴大，今年董事長王雪紅除了率團參展，也第2度獲邀擔任大會主題演講嘉賓，將於25日下午以「沉浸式內容」為主題，說明擴增實境／虛擬實境（AR／VR）應用。

另外，市場傳出，微軟新一代混合實境（MR）頭戴裝置可能在今年MWC發表，主力代工廠包括廣達和晶片代工廠台積電有望受惠，其他虛擬實境（VR）概念股，如宏達電等也可望間接受惠。

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