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本田開槍 帶動日企加速撤離英國

2019-02-20 08:17聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本本田汽車昨日宣布生產線撤出英國，本田決定將影響其他正在評估中企業，帶動日系企業撤退潮。

本田社長八鄉隆弘19日舉行記者會宣布生產線撤離歐洲，將在2021年結束英國工廠，土耳其工廠也將關門。本田說明撤退原因在於歐洲市場競爭激化，導致銷售低迷，區域內生產電動汽車不易，未來將在具市場需求的中美日加速發展汽車電動化生產體制建設。

儘管被問及英國無協議託歐的影響，八鄉多次強調「不是考慮原因」。不過日本輿論分析皆指英國脫歐問題造成未來的不確定性是重要原因。第一生命生命研究所經濟學家田中理接受日本經濟新聞訪問指出，日本與歐盟EPA生效與英國脫歐的不確定性影響下，本田的判斷非常合理，他並舉英國的家電大廠Dyson都宣布將企業總部遷出英國搬至新加坡，英國脫歐的負面效應正在擴散。

不止本田，日本汽車產業的生產戰略紛紛展開調整。產經新聞指出，三菱UFJ摩根士丹利證券分析英國與歐盟關稅對豐田、日產、本田、鈴木四汽車產業的影響，將增加高達1490億日圓的負擔。高級分析師杉本浩一表示，一但導入關稅，不止本田，其他企業也將認真思考將生產線轉移到日美等其他國家。

日產汽車本月初甫發表原訂於英國東北部Sunderland工廠展開運動用多功能車(SUV)「X-TRAIL」的次世代生產計畫歸零；豐田汽車也考慮暫停英國生產據點、Burnaston工廠的生產線。Burnaston工廠每年約生產13萬輛車；鈴木也高度關注英國一但「無協議脫歐」，鈴木從匈牙利銷往英國的SUV將變的須要支付關稅，通關程序延長，物流速度將大幅延宕。

除了汽車產業，Sony設置於倫敦郊區的歐洲本社預定將於3月29日搬到荷蘭的阿姆斯特丹；Panasonic更早一步，去年10月已將歐洲本社移到荷蘭。

日本本田汽車昨日宣布生產線撤出英國，本田決定將影響其他正在評估中企業，帶動日系企...
日本本田汽車昨日宣布生產線撤出英國，本田決定將影響其他正在評估中企業，帶動日系企業撤退潮。 路透社
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