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給吳敦義的公開信 蔡詩萍：機關算盡只會孤立自己

美元走貶推升金價 供給短缺助鈀金觸及歷史新高

2019-02-20 07:27經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周二漲跌互見，市場對全球原油需求的疑慮以及美中貿易磋商的不確定性，抵銷供應緊縮的樂觀情緒。金價上揚，因美元走軟。

布蘭特原油期貨下跌0.05美元或0.08%，結算價報每桶66.45美元。西德州原油期貨上漲0.50美元或0.9%，結算價報每桶56.09美元，為2018年11月以來最高水準。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示，美國對委內瑞拉石油出口的制裁支撐了美國原油期貨價格。

美中新一輪貿易談判周二在華府展開，投資人密切關注談判結果。JBC Energy分析師表示：「經濟前景持續不確定，我們對2019年全球石油需求增幅的悲觀展望可能會進一步下調。」

金價周二攀升1%，觸及10個月高點，因美元走軟和全球經濟成長憂慮。鈀金觸及紀錄高點，逼近1,500美元水準，因供給嚴重短缺。

黃金現貨上漲1%，報每英兩1,339.50美元。美國黃金期貨收漲1.7%，報每英兩1,344.8美元。

對美中貿易談判的樂觀情緒升溫使美元走貶，提振市場對黃金的需求。此外，投資人將觀察美國聯準會（Fed）即將公布的會議紀錄，研判今年升息的前景。

鈀金現貨上漲1.9%，報每英兩1,484美元，盤中觸及1,491美元紀錄高點。

英國汽車催化器生產商Johnson Matthey上周表示，今年的供給缺口可能持續擴大，因排放標準趨嚴，提升催化轉換器的需求。

金價經濟委內瑞拉
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