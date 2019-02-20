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給吳敦義的公開信 蔡詩萍：機關算盡只會孤立自己

美股小幅上揚 那斯達克指數寫下七連漲

2019-02-20 07:07經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股三大指數周二收盤小漲，那斯達克指數寫下七連漲；沃爾瑪財報樂觀，美中在華府繼續進行貿易磋商，均提振投資人信心，但漲幅在尾盤收斂，因聯準會（Fed）紐約聯準行總裁威廉斯表示沒有必要升息，除非經濟成長或通膨意外加速。

道瓊工業指數收漲8.07點或0.03%，報25,891.32點；標普500指數收漲4.16點或0.15%，報2,779.76點；那斯達克指數收高14.36點或0.19%，報7,486.77點。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示，威廉斯表示Fed將在一段時間內縮表，這引發了市場的疑慮。

全球最大零售商沃爾瑪報告假期季同店銷售同比躍升，優於預期，股價上揚2.2%。分析師表示，上周零售數據疲軟，沃爾瑪的利多讓市場寬慰。

亞馬遜收盤上漲1.2%，據稱亞馬遜的中國子公司正在與中國購物網站網易考拉進行合併談判。

美國和中國在華府展開新一輪貿易磋商。美國商會副主席Myron Brilliant表示，希望雙方達成一項全面、大膽和意義重大的貿易協議。

Fed將在台北時間周四凌晨公布1月政策會議紀錄，預期將重申前一次公布的聲明，對進一步升息保持耐心。

美股周二收高，那斯達克指數七連漲。 路透
美股周二收高，那斯達克指數七連漲。 路透
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