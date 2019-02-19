日本掃碼支付PayPay 推100億日圓回饋金大放送

2019-02-19 19:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



行動支付業者正絞盡腦汁擴展日本市場，促使日本QR Code掃碼行動支付PayPay再度推出100億日圓大灑錢活動吸引消費者。

PayPay是由軟銀（Softbank）及Yahoo! JAPAN聯手推出的行動支付服務。PayPay本月祭出第二彈100億日圓（9,100萬美元）回饋活動。這波慷慨大放送顯示PayPay極欲搶占行動支付僅佔整體交易二成的日本市場。PayPay執行長中山一郎（Ichiro Nakayama）強調，他想盡可能「讓更多民眾嘗試行動支付。」

日本相對安全的金融環境及可靠的資金，使日本成為全球行動支付比率最低的國家。根據日本經濟產業省（METI）2015年的數據，南韓使用行動支付的比率為89%，中國為60%且使用支付寶的用戶自2015年快速攀升。日本當局期望能在2025年達到40%的使用率。

PayPay首次在去年10月推出100億日圓大放送，贈送使用應用程式（App）的用戶20%回饋金。當時民眾響應熱烈，短短十天回饋金用罄，用戶數增加至400萬人。PayPay表示，採用該應用程式的零售店家勁增十倍。

行動支付產業今年將迎來一波轉變。政府預計從今年10月起，將消費稅從當前的8%調漲為10%。為了彌補調漲消費稅對經濟帶來的利空影響，行動支付用戶可在包括便利商店等特定店家享有高達5%回饋優惠。管理顧問公司埃森哲（Accenture）預期，這項誘因將讓行動支付年增長率高於以往。

部分人士將2018年稱作掀起行動支付風潮的「第一年」，為行動支付奠定日後的基礎。像軟銀等企業預見行動支付的無限商機，一頭栽進這個嶄新市場，刺激LINE Pay及Origami等各大業者彼此競爭零售商及用戶。擁護者稱行動支付能提升效率並降低聘僱勞工的成本，同時增加信用卡實用性將為2020年日本奧運鋪路。