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新興市場漲勢過頭？滙豐、美銀美林提出警訊

2019-02-19 19:38經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

根據滙豐銀行（HSBC）與美銀美林的說法，新興市場近來的漲勢已過頭，正閃爍出警訊，理由是如果美國聯準會轉意外鷹派，以及美國經濟數據強勁，都可能對新興市場資產帶來衝擊。

彭博資訊報導，包括科特納（Max Kettner）在內的滙豐策略師對新興市場資產的態度轉為謹慎，他們認為聯準會立場可能意外轉鷹派，而且新興市場已強漲一段時間。美銀美林策略師普拉瑟（Ralf Preusser）則認為美國若公布正面的經濟數據，開發中國家的債券容易受衝擊。

科特納與團隊18日發布的報告中指出：「跨資產新興市場的表現看起來緊繃，尤其是新興本幣債與新興股票。現在可能是時候策略性減少投資組合中的新興市場曝險部位，已漲三個月了吧？我們認為現在是稍微歇息的時候。」

新興市場自去年年底以來行情回升，因為全球許多央行立場轉鴿，而且對美中談判的樂觀情緒日益增加，提振風險資產走勢。MSCI新興市場股票指數今年來迄今上漲逾7%，新興貨幣指數同期間上揚1.3%，彭博巴克萊新興市場美元綜合總回報指數則上漲約3.5%。

對滙豐來說，如果歷史可為借鑑，那麼新興市場資產類別的表現現在看起來已達緊繃程度。滙豐的策略師群指出，在接下來數月，聯準會任何可能讓市場大感意外的事將是立場轉鷹派。就算美中貿易問題很快獲得解決，新興市場上漲的空間也相對有限。

另一方面，美元也可能帶來壓力。美林策略師普拉瑟在18日在報告中指出，由於美國經濟穩健，美元和美國的利率有上行壓力，這對新興市場不利。他表示：「由於美元的放空部位顯著，美元走勢可能面臨麻煩，對新興市場形成壓力。因此，我們依然傾向直接從新興市場撤離風險。」

但並非所有券商都如此審慎。例如摩根資產管理公司認為，由於對美中貿易紛爭有解的樂觀情緒增溫，以及聯準會政策按兵不動導致美元可能走貶，新興市場的展望更加樂觀。東方匯理（Amundi）和Hermes投資管理公司也指出，對於開發中市場股票投資人來說，美國經濟展望轉淡正帶來不可錯過的機會。

根據美銀美林近期針對全球基金經理人的調查，目前投資新興市場的「熱鬧」程度超越投資美元，為新興市場資產類別首度成為最熱門交易。

新興市場首度成為美銀美林調查中「最熱門」交易的市場。 資料來源：彭博資訊、美銀美...
新興市場首度成為美銀美林調查中「最熱門」交易的市場。 資料來源：彭博資訊、美銀美林
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滙豐與美銀美林認為新興市場漲勢面臨風險。路透
滙豐與美銀美林認為新興市場漲勢面臨風險。路透
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