巴菲特的左右手孟格：絕不錄用馬斯克

2019-02-19 19:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



股神巴菲特的左右手、波克夏公司副董事長孟格（Charlie Munger）不僅被認為是他那個時代最成功的投資人之一，他對商業與生活的建議，也經常令人欽佩不已。

孟格上周四（14日）在總部位於洛杉磯的新聞日報公司（Daily Journal Corporation）年度股東大會擔任主席。會中一名股東問這位95歲的投資大師如何招聘才能適才適所，這位股東是指孟格經常掛在嘴邊的聘用原則：聘用一位智商130、但自認只有120的人；絕不任用智商170、卻自認有250的人。

孟格並半開玩笑說，「你必定是想到馬斯克」，隨即引起鬨堂大笑。

他接著解釋說：「當然，我想要的是了解其極限的人，而非不了解自己極限的人。」 「另一方面，我在生活中學到了一些非常重要的東西......永遠別低估那些高估自己的人。 這些高估自己的怪咖，偶而會神來一筆。」

他說，「我不希望自己的個人生活圍繞著一群活在妄想狀態的人，他們偶爾湊巧會中大獎」，但「我想要行事謹慎之人」。

明白的說，孟格確實認為馬斯克是一個聰明絕頑的人，但可能不會給他一份工作，如果真有這麼一天。

孟格去年5月接受雅虎財經總編輯Andy Serwer採訪，他在被問及對特斯拉的看法時稱讚馬斯克「大膽且出色」。

他說：「特斯拉的創辦人大膽且出色，他試圖滿足很難實現的高願望，像這樣的人得到了一些非凡成果。」「他們有時很快遭遇一些失敗。 我完全不知道馬斯克會變成如何，但他成功與失敗的機會都很大，他似乎很喜歡這樣。」

孟格與巴菲特的投資公司波克夏並未直接持有特斯拉股權，或其他由馬斯克領導的公司。