中國建粤港澳大灣區 與美國矽谷爭鋒

2019-02-19 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



中國國務院公布「粵港澳大灣區發展規劃綱要」，擬將香港、澳門與幾個中國南方城市連結起來，建立粵港澳大灣區，打造媲美美國矽谷的高科技城市群。雖然香港商界看好這項計畫，但在整合法律、關稅及稅賦等方面仍缺乏更多細節。

粵港澳大灣區是中國國家主席習近平在2017年首度提出的重大政策，中國政府表示，將把大灣區建設成全球創新重鎮，加強城市基礎建設連通，強化香港的國際金融、航運、貿易、離岸人民幣交易中心地位。

新華社18日發布消息後，激勵廣州港、珠海港、深圳鹽田港等大灣區概念股19日股價攻上漲停。

若有朝一日中國建成粵港澳大灣區，連結香港、澳門、深圳、廣州等城市，經濟效益將相當可觀。目前這些城市整體國內生產毛額（GDP）的規模已超過1兆美元，出口額更超車日本。

然而，彭博資訊報導，大灣區計畫迴避關稅、稅賦及法律等棘手問題。在香港，大灣區概念令人擔憂進一步整合將弱化「一國兩制」制度，令香港無法維持獨立的法律、貨幣及政治制度。

瑞穗證券經濟學家塞麗娜‧周（音譯）表示，這是一個綱領性文件，說明北京將鼓勵、促進什麼，但在具體措施方面仍欠缺解釋；大灣區面臨的最大挑戰就是如何統一稅制，這是人才流動的關鍵問題。