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多重趨勢推波助瀾 越南成全球最熱門豪宅市場

2019-02-19 18:59經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

彭博資訊報導，39層樓的「曼哈頓大酒店」（Grand Manhattan）住商綜合體擁抱紐約式生活風格，內有飯店、餐廳、公寓和一些豪華不動產，但居民看不到紐約中央公園景觀，因為這個開發案位於越南胡志明市的第一郡，當地人暱稱為「西貢的華爾街」。

這是越南建設公司Novaland Group新推出的開發案，兩房和三房住宅每戶售價從每平方公尺6,000美元起跳，比胡志明市一般高級公寓行情幾乎貴一倍，但與新加坡、東京或香港相比仍偏低。該公司不乏競爭對手。例如，新加坡最大的房地產開發商CapitalLand也在胡志明市和首都河內市推出類似的豪宅興建案。

越南經濟快速成長，正帶旺當地城市不動產市場。過去20年來，越南經濟成長率平均逾6%，加上政府鬆綁法規，包括開放外國投資和解除對民營企業的管制，以及近年興起工廠從大陸華南搬到越南的遷徒潮，協助越南去年國內生產毛額（GDP）成長率突破7%。

經濟前景亮麗吸引海外投資人紛紛把注意力聚焦越南不動產，國內口袋深的買主也踴躍把賺來的強勢貨幣投入房市。而且，全球房價近年來已漲上雲端，如今倫敦、香港、雪梨、紐約等地房價已顯得岌岌可危，也使越南房地產在投資人眼中更加吸引人。

香港私募房地產基金管理公司基匯資本（Gaw Capital Partners）董事長吳繼煒（Goodwin Gaw）形容，越南目前的情況像是「10年或15年前的中國華南」。他說，越南 房價過去18個月來一直在漲，現在投資未必穩賺，但若有耐心先蹲後跳，「長期而言仍非常看好」。

世邦魏理仕（CBRE）的數據顯示，去年胡志明市豪華公寓平均價格大漲17%，漲到每平方公尺5,518美元，預計到明年初可望再漲近10%至每平方公尺6,000美元。相較下，該市平價公寓住宅去年漲幅僅1%。

南韓旅行社Hana Tour甚至推出數日旅遊團，專門帶遊客赴越南看房子。發言人Ilsang Cho說：「到越南投資置產的興趣很濃厚。」

萊坊（Knight Frank）2017年報告指出，海外投資人對越南不動產的興趣仍強，但最新一波買主是越南新富階級。2006年至2016年期間，越南淨資產價值在3,000萬美元以上的人數已激增320%，富人增加速度高居全球第一，超越印度和中國。

「曼哈頓大酒店」銷售仲介商Savills Vietnam總經理Neil MacGregor表示，以前開發商的銷售瞄準中產階級，但現在目光正轉向更富有的買家，特別是「尋求資金停泊處的企業家」。

MacGregor說，市區精華地段的土地供應有限，這也是富人此刻積極購屋置產的原因之一。另一推升需求的因素是市區公寓住宅趨勢起了變化，從亞洲傳統數代同住一屋簷下，轉向年輕世代婚後搬出父母家自立門戶，年輕夫婦尤其愛有門禁的社區住宅。

越南經濟成長帶旺不動產開發市場，高聳、整齊的新建大樓與雜亂的舊屋並存，形成鮮明對...
越南經濟成長帶旺不動產開發市場，高聳、整齊的新建大樓與雜亂的舊屋並存，形成鮮明對比。法新社
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越南胡志明市房地產
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