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路透評論：中國發展半導體產業 只憑砸錢成效有限

2019-02-19 17:22經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

金錢並非萬能。根據媒體報導，北京當局提議向美國採購更多半導體晶片，此舉凸顯中國力拚先進半導體由國內自製的計畫所面臨的挑戰。諸如「中國製造2025」這類產業政策招致外國關切，但中國在高科技晶片生產方面的進展甚微，顯示這類措施究竟行不行得通，還是個大問號。

華爾街日報上周報導，中國為了平息貿易衝突，已向美國貿易談判代表提議，未來六年間，將把美國半導體進口額提高到2,000億美元，也就是未來幾年平均每年進口的半導體價值將從2017年的大約60億美元，提高到330億美元。部分是藉由把最終封裝測試產線從第三國遷至中國，但或許也需要擴大實際的晶片採購金額。

路透熱點透視評論指出，這樣的做法與北京發願先進晶片由國內自製的計畫相去甚遠。麥肯錫（McKinsey）根據2014年中國官方政策藍圖所做的分析顯示，官員近年來為國內半導體產業設定的目標不計其數，在這產業投入的官方和其他投資目標多達1,500億美元。

儘管投入如此龐大的資金，中國半導體產業至今的進展仍不顯著。當然，中國已生產出大量的半導體，Deloitte的數據顯示去年總值將近800億美元，但最尖端的半導體技術幾乎全部都必須仰賴外國供應商。

分析師估計，中國在半導體晶片技術方面落後美國五年；在其他關鍵領域，像是某些類型的半導體加工，甚至落後多達15年。國營的晶圓代工廠中芯國際（SMIC）至今技術仍遙遙落後全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC），一直無法縮小技術差距。

中國大陸半導體產業的確有些亮點，例如電信設備巨人華為旗下子公司海思半導體（HiSilicon），設計出來的手機晶片就令人刮目相看，而且許多半導體產業分析師認為，假以時日，中國技術水準在未來數十年終究會迎頭趕上，但這大致是因為中國消費者對消費電子裝置的胃口很大使然。

然而，若要在全球半導體產業勝出，人才和智慧財產等軟實力的重要性不下於財力。隨著美國貿易談判員施壓要北京停止扭曲市場的補貼政策，中國藉巨額資金撐起產業的雄圖大略，可能達不到預期目標，半導體便是個明顯的例子。

中國砸重金扶植的本土晶圓代工廠中芯，技術仍遙遙落後台積電 。路透
中國砸重金扶植的本土晶圓代工廠中芯，技術仍遙遙落後台積電 。路透
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