逛曼谷市集得靈感 27歲學霸創辦價值300億時尚銷售平台

2019-02-19 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



安姬蒂．波塞（Ankiti Bose）創辦的時尚零售平台Zilingo估計價值10億美元。取自Medium 分享 facebook

彭博資訊報導，Zilingo能成為價值近10億美元（約台幣308億元）的時尚零售平台，是從2014年12月印度班加羅爾的一次家庭聚會開始。當時只有23歲、在印度紅杉資本公司擔任分析師的安姬蒂．波塞（Ankiti Bose），與24歲、在Kiwi遊戲製作公司擔任軟體工程師的鄰居卡普爾（Dhruv Kapoor）閒聊，發現兩人都有創業的企圖心，而且兩人的技術可以互補。

四個月後，他們辭掉工作，各拿出3萬美元存款，在新加坡創立了網路平台Zilingo，讓東南亞地區的小零售商得以擴大商業規模。

Zilingo在2月12日表示，已向紅杉資本、淡馬錫控股公司等投資人融資2.26億美元，新一輪融資使Zilingo的價值估計達到9.7億美元，也使得27歲的波塞成為相同規模的亞洲新創公司中最年輕的執行長。

在全球新創公司中，女性創辦人仍為鳳毛麟角，全球239家由創投公司投資的新創公司中，只有23位女性創辦人。

波塞說：「我們是一群一無所有的20多歲年輕人，我們決定去追求夢想。」她有一次去逛曼的恰圖恰市集（Chatuchak market），給了她靈感，市集裡有來自泰國各地的1萬5000多家商攤，她發現這些商家沒有機會擴展業務。

Zilingo於2015年先在泰國和柬埔寨設立據點，現在已在八個國家有辦公室，雇用400人。該公司目前在印尼、泰國和菲律賓經營電商網站，很快就會在澳洲設立。

波塞看好東南亞地區智慧型手機和收入的快速成長，此地區2018年的網購總值達230億美元，預估到了2025年，將超過1000億美元。

Zilingo在2017年3月為止的年度營業額為130萬美元，2018年同期成長了12倍。最初的業務為協助商家銷售，後來擴展到研發軟體和其他工具，讓商家能與遍布各國的工廠聯繫，從孟加拉到越南都有，並協助跨境運輸和庫存管理。

波塞的父親是印度國營石油公司工程師，因此她從小就常搬家，有機會接觸到印度各地不同的文化和語言。她的母親放棄大學的教職，全心在家教育子女。波塞是優異的學生，專攻數學和經濟，畢業後進入Mckinsey顧問公司，接著在紅杉資本學到評估新創公司的經驗，並看到自創公司的機會。