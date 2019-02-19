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影／BBC專訪任正非 分析：自信 但閃躲敏感問題

2019-02-19 13:02聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

中國科技大廠華為公司創辦人任正非，日前接受《BBC》專訪，指控女兒孟晚舟被捕有政治動機，表示美國不可能扼殺華為；負責採訪的《BBC》記者凡斯瓦米（Karishma Vaswami）分析指出，任正非對自己一手創立的華為信心十足，無懼西方政府的檢視，但被問到外界最擔憂的軍政關係時，任正非卻避重就輕不願多做說明。

這是任正非在女兒孟晚舟被捕以來，首次接受國際媒體專訪，他形容孟晚舟被捕充滿了「政治動機」；面對近期美國為首的封殺，任正非自信非凡表示，美國不代表全世界，不可能扼殺掉華為，即便華為在西方國家遭封殺，仍有信心可在亞洲東方占據一地，因華為占有科技優勢，世界不可能捨棄華為。

凡斯瓦米報導分析，任正非有自信華為經得起西方政府的檢視，唯獨在被問到與中國政府和軍方關係時，任正非的自信才開始減弱，一改稍早談笑風生，回答問題變得相對閃躲，拒絕深談，只強調所有指控都非事實，重申政治關係並非是造就華為今日成功的主因，承認公司內的確設有黨委會，但強調所有在中國營運的企業，都需依法成立黨委會。

任正非強調，華為絕對不是中國政府的間諜，絕對不會在產品中安裝後門，甚至放話表示如果涉及任何間諜活動，就把華為給關了；但凡斯瓦米指出，問題是，如果北京當局真的提出要求，華為沒有任何法律依據來拒絕政府，這也是美國帶頭呼籲各界齊喊封殺的主因。

華為創辦人任正非接受《BBC》獨家專訪，指美國不可能扼殺華為，女兒孟晚舟被捕有政...
華為創辦人任正非接受《BBC》獨家專訪，指美國不可能扼殺華為，女兒孟晚舟被捕有政治動機。專訪的BBC記者認為，任正非對於自己一手創立30年的公司有十足信心，可經得起西方政府的檢視，但一被問到華為與中國政府與軍方的關係時，他回答問題的態度變得相對閃躲。BBC
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孟晚舟間諜BBC
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