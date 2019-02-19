災難時確認孩子安危 日本擬解禁中小學生帶手機

2019-02-19 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本文部科學大臣柴山昌彦上午在例行記者會中表示，考量發生災難時須要在第一時間確認學童安全等這類需求，將研議是否解禁讓中小學生攜手機上學。

日本政府在2009年以與教育活動無直接關係為由，通令全國原則禁止中小學生攜帶手機上學。但由於去年6月北大阪大地震發生時正好是學生上學途中，許多學生已離家卻尚未抵達學校，讓難以確認孩子安危的家長心焦如焚，向大阪府提出請求。是否應以安全為由解禁被提出討論。

日本大阪府教育廳昨日已率先通過中小學童攜手機上學的使用方針草案，送各市町村教育委員會。根據大阪府所提草案，攜手機上學的目的是為了防災與保護自身安全，緊限上下學途中緊急場合可以使用。在校內期間，個人自行保管手機，但除緊急狀況外不得拿出來使用。

草案也中也加註須提醒學生妥善的使用手機，不可輕易將照片、個人情報傳送出去，也不宜與網友見面。在參考專家與市町村教育委員的意見後，3月正式拍板手機使用方針，並以此作為基礎交由各學校擬訂具體的規範。