親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

學者示警：美中台都有一廂情願想法 兩岸可能今年爆戰

災難時確認孩子安危 日本擬解禁中小學生帶手機

2019-02-19 12:12聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本文部科學大臣柴山昌彦上午在例行記者會中表示，考量發生災難時須要在第一時間確認學童安全等這類需求，將研議是否解禁讓中小學生攜手機上學。

日本政府在2009年以與教育活動無直接關係為由，通令全國原則禁止中小學生攜帶手機上學。但由於去年6月北大阪地震發生時正好是學生上學途中，許多學生已離家卻尚未抵達學校，讓難以確認孩子安危的家長心焦如焚，向大阪府提出請求。是否應以安全為由解禁被提出討論。

日本大阪府教育廳昨日已率先通過中小學童攜手機上學的使用方針草案，送各市町村教育委員會。根據大阪府所提草案，攜手機上學的目的是為了防災與保護自身安全，緊限上下學途中緊急場合可以使用。在校內期間，個人自行保管手機，但除緊急狀況外不得拿出來使用。

草案也中也加註須提醒學生妥善的使用手機，不可輕易將照片、個人情報傳送出去，也不宜與網友見面。在參考專家與市町村教育委員的意見後，3月正式拍板手機使用方針，並以此作為基礎交由各學校擬訂具體的規範。

柴山上午表示文科省將根據學校周邊社會環境以及學生情況變化，對2009年所做出的要求進行檢討。但他也提醒，在放寬手機禁令的同時，如何要求學生、家長適切的使用手機等規範，有許多的問題與憂慮須要深思。

日本政府將研議是否解禁讓中小學生攜手機上學。路透
日本政府將研議是否解禁讓中小學生攜手機上學。路透
分享

大阪地震
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

任正非：美國無法摧毀華為「西方不亮東方亮」

2019-02-19 07:51

又是中國經濟害的 保健食品澳佳寶發獲利預警股價狂瀉

2019-02-19 10:25

傳本田2022年關閉英國廠 3500人飯碗恐不保

2019-02-19 09:10

蘋果調整經營班底 為後iPhone時代暖身

2019-02-19 08:51

油價連五漲 減產樂觀情緒升溫 美元走低助金價攀升

2019-02-19 07:34

川普稱尋求委內瑞拉和平過渡 也不排除一切選項

2019-02-19 07:20

從Fortnite的大成功 看遊戲業正在發生的變化

2019-02-19 01:56

「氣候變遷禁採煤」澳洲判例恐衝擊煤價

2019-02-19 00:43

英國會痛批臉書「數位黑幫」 蓄意違法

2019-02-19 00:34

英打臉 美封殺華為恐破局

2019-02-19 00:34

地球暖化效應 咖啡價格看漲

2019-02-19 00:15

印度拚減排 砸大錢補助

2019-02-19 00:15

鈷鋰礦商 股價崩跌

2019-02-19 00:15

拚選舉 星國射三箭提振景氣

2019-02-19 00:14

泰經濟擴張 隱現「政盪」風險

2019-02-19 00:14

日核心機械訂單下滑

2019-02-19 00:14

政治變數 雙印貨幣兩樣情

2019-02-19 00:14

東協利空夾擊 成長放緩

2019-02-19 00:13

華為獲英國認可！分析師：恐影響更多歐洲國家對抗美國

2019-02-18 23:23

英國會痛批臉書有如「數位黑幫」 蓄意違反隱私法

2019-02-18 18:38

報復美國？中國伊朗駭客猛攻 數十企業政府機關受害

2019-02-18 18:27

為什麼要叫這個名字？ 來看IKEA商品的命名學！

2019-02-18 17:37

亞馬遜單方面毀約 紐約市長批濫用企業權力

2019-02-18 17:21

影／尷尬！潘斯演說「帶來川普問候」場下一片沉默

2019-02-18 16:48

美國圍堵華為 為什麼會打亂歐洲電信業的5G布局？

2019-02-18 14:51

英軍情單位打臉 美封殺華為恐現破網

2019-02-18 14:01

華為被封殺 歐洲電信商盼趕上5G風口

2019-02-18 11:47

沙烏地王儲訪巴基斯坦 挹注200億美元投資

2019-02-18 10:51

澳法院首次以氣候變遷為由禁煤礦開採案 恐推升煤價

2019-02-18 10:31

新加坡1月非石油出口意外重摔10.1% 兩年多來最重頹勢

2019-02-18 09:54

憂淪美制裁對象 俄銀行凍結委國石油公司帳戶

2019-02-18 09:32

比爾蓋茲主張富人多繳稅補赤字 建議調高資本利得稅

2019-02-18 09:03

美股牛市新考驗 別被騙了！美企財報暗藏玄機

2019-02-18 08:46

ECB提振經濟 研議注資計畫

2019-02-16 23:27

一年不買東西！她戒購物習慣 順便圈粉展事業

2019-02-16 15:06

川金二會倒數 韓媒：北韓高官取道北京赴越南

2019-02-15 22:14

微軟、蘋果爭龍頭 亞馬遜滑落

2019-02-15 08:49

免學費還給72萬年薪 自己要的人才自己教

2019-02-13 15:11

比特幣究竟是什麼？而它又是如何運作的呢？

2019-02-11 09:21
看更多

熱門文章

癲癇發作昏迷四天後醒來當媽 她驚呼：我沒有懷孕

2019-02-18 17:21

「勝利之吻」水兵辭世享壽95歲 知名照長留人間

2019-02-19 05:09

任正非：美國無法摧毀華為「西方不亮東方亮」

2019-02-19 07:51

華為獲英國認可！分析師：恐影響更多歐洲國家對抗美國

2019-02-18 23:23

美國研究：懶人比較聰明、較容易成功 更是好員工

2019-02-18 22:20

影／英少女嫁IS聖戰士「不後悔」 現產子盼返國

2019-02-18 14:02

美前副總統拜登一句「川普一走 美國就會回來」 獲滿堂彩

2019-02-18 18:18

安倍推薦川普角逐諾貝爾獎竟被爆：應美方要求

2019-02-18 14:26

美國圍堵華為 為什麼會打亂歐洲電信業的5G布局？

2019-02-18 14:51

經濟解析／貿易戰打了快一年 美貿易逆差為何未改善？

2019-02-18 18:34

日女自稱「百歲人瑞」脫衣直播 警：四年已賺入百萬

2019-02-18 16:40

川普宣布緊急狀態 讓全美分裂

2019-02-18 17:24

她以前刷馬桶時薪9美元 艱苦故事寫出來成暢銷書

2019-02-19 09:11

抗議川普緊急狀態令 「總統節」兩派衝突

2019-02-19 06:14

川普警告委國軍方：接受瓜伊多 否則將「失去一切」

2019-02-19 08:00

澳洲最大河流系統遇生態危機 未來6個月是關鍵

2019-02-18 18:10

伊拉克年輕媽媽超會生 一口氣產下七胞胎創紀錄

2019-02-18 15:48

從Fortnite的大成功 看遊戲業正在發生的變化

2019-02-19 01:56

越中戰爭40年 越南學者列出越方錯誤

2019-02-18 13:23

「華為未被排除參與5G發展」 紐西蘭為什麼改口？

2019-02-19 10:14

忍痛14年截肢 她寫分手信給右腳：是時候分別了！

2019-02-19 10:17

紐時：陸已重啟網攻 回應美貿易戰

2019-02-19 00:34

影／尷尬！潘斯演說「帶來川普問候」場下一片沉默

2019-02-18 16:48

高燦鳴：五月內兩度出包 投資人還能愛台積電多深？

2019-02-18 15:16

日本2019櫻花盛開期 估東京3月30日京都4月2日

2019-02-18 17:43

為什麼要叫這個名字？ 來看IKEA商品的命名學！

2019-02-18 17:37

全球最貴畫非達文西真跡？ 羅浮宮不展「救世主」

2019-02-18 14:05

英軍情單位打臉 美封殺華為恐現破網

2019-02-18 14:01

麥凱博：川普寧信普亭 也不信美國情報部門

2019-02-19 01:25

在校不配合效忠國旗宣誓 11歲佛州男童面臨輕罪起訴

2019-02-19 01:18

針對川普宣布緊急狀態 美16州提告違法濫權

2019-02-19 10:02

看到亞歷鮑德溫模仿秀 川普怒飆媒體反挨批不懂憲法

2019-02-18 14:21

美國前國家安全顧問：美在5G競賽中落後中國

2019-02-18 18:09

疑似班克西塗鴉在法出現 斷掌女孩穿上黃背心

2019-02-19 08:47

英打臉 美封殺華為恐破局

2019-02-19 00:34

南非漁村小食肆 獲選全球最佳餐廳

2019-02-19 10:48

川普與歐洲裂痕 更加公開明顯

2019-02-18 18:15

脫歐問題引爆分裂 七名英國工黨議員集體退黨

2019-02-18 20:01

邁向關係正常化！ CNN：美國正跟北韓討論互設辦事處

2019-02-18 22:15

報復美國？中國伊朗駭客猛攻 數十企業政府機關受害

2019-02-18 18:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top