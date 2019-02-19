臉書跟進Google、亞馬遜投入AI晶片研發 想翻轉什麼？

2019-02-19 09:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



繼亞馬遜（Amazon.com）和Google之後，臉書（Facebook） 也加緊開發自己的人工智慧（AI）晶片，因為深知AI若要突破，不僅運算能力要大幅提升，運作方式也要跟目前設計明顯不同。

當代AI先驅、臉書首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）表示，臉書的目標是推出一種有足夠「常識」、在各種話題都能和人聊得起來的數位助理，較目前的語音控制產品更為進步。

他說：「臉書感興趣的地方是，提供的智慧數位助理是有常識層次的，有背景知識，在任何話題都談得來。」

臉書也希望讓AI更能監督自己的社群網路，像是即時監控影片和照片，協助員工審查內容。 楊立昆表示，要了解影片的內容，再轉為文字，再即時翻譯成各地都懂的語言，需要龐大的運算能力。

因此，楊立昆表示，未來用於深度學習演算法的AI晶片，在電力消耗上必須有所改進。

目前訓練類神經網路最普遍採用的晶片，是像輝達（Nvidia）在內業者所生產的圖像晶片，原本設計是用來處理密集的運算工作或讓遊戲畫面跑得更快。

楊立昆指出，圖像處理器（GPU）目前對深度學習研究仍相當重要，但一旦學習過後執行AI演算法時就相當吃力。他表示，未來AI晶片設計必須更有效率處理資訊。當學習的時候，大部分的神經元不需要被啟動，但是目前的晶片每一步運算都會處理所有神經元的資訊，不管有沒有使用到。整個過程也沒有效率。

他表示將竭盡一切努力來開發AI晶片：「我們不希望沒有石頭沒被翻過，特別沒有人翻過之處。」

楊立昆另接受金融時報訪問時表示，臉書希望與多家晶片業者在新設計上合作。最近才已宣布和英特爾（Intel）合作，但他表明，臉書也在開發自己版本的特殊應用積體電路（ASIC）來支持自己AI計畫。