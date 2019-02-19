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iPhone難賣 蘋果高層搬風凸顯轉型企圖

2019-02-19 08:57經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

蘋果公司領導階層大搬風，重新定位其服務、人工智慧、硬體和零售部門的優先順序，反映蘋果試圖降低對iPhone的倚賴，把成長動能由智慧手機轉變為服務、轉型技術。

去年起，蘋果聘僱多位高階主管，數名高管離職，數位人士獲得重要升遷，並進行了一連串調整。領導層的頻繁變動，對於蘋果的基層員工來說並不常見，蘋果多項計畫也因此中止，由新的管理階層重新評估。

過去幾個月，人工智慧主管John Giannandrea被升遷至行政團隊，Siri 業務原負責人Bill Stasior也將離開；人資主管Deirdre OBriaen取代零售主管Angela Ahrendts。

此外，蘋果也精簡自駕車計畫200人，把工程資源重新分配至由Eddy Cue領導的服務事業，被視為進軍好萊塢的準備。

分析師指出，這些跡象顯示蘋果正在籌備未來10年的發展。iPhone目前依然貢獻蘋果約三分之二總營收，但執行長庫克已預期智慧手機產業成熟，著手規劃其他領域的成長。摩根士丹利預估，2020會計年度時，蘋果服務事業營收可能突破500億美元，並在五年期間為蘋果貢獻約60%的營收成長。

服務事業也是維持iPhone使用者忠誠度的關鍵，如同亞馬遜透過影音為Prime會員加值，蘋果高管也把行動支付、音樂和即將推出的影音服務，視為鼓勵果粉繼續購買iPhone的誘因。

另外，預期蘋果的AI團隊，將致力於把消費者裝置上的服務客製化。去年蘋果從Google挖角John Giannandrea，他決定親自負責旗艦AI產品Siri，目標是提升智慧語音助理的準確性和性能。

Deirdre OBriaen獲得升遷，也反映蘋果意圖提振服務事業；她過去曾長期擔任營運主管，將接手門市改造以及在門市提振服務事業的重任。消息人士指出，蘋果已向好萊塢的合作夥伴承諾，將在門市安裝電視，播放即將上映的節目預告。

蘋果各部門高管異動的主要因素不盡相同，但整體而言，這些調整已凸顯蘋果的轉型企圖。

蘋果高層異動頻仍，凸顯其轉型企圖。 法新社
蘋果高層異動頻仍，凸顯其轉型企圖。 法新社
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