任正非BBC專訪：美國無法摧毀華為「西方不亮東方亮」

2019-02-19 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



華為公司創辦人任正非接受英國廣播公司專訪表示，美國「不可能摧毀」華為。他並將女兒、華為公司財務長孟晚舟被捕一事形容為有「政治動機」。

美國正要刑事起訴華為和孟晚舟，罪名包括洗錢、銀行詐欺和竊取貿易機密。華為否認任何犯行。

這是孟晚舟2018年12月1日在加拿大溫哥華因為美國的要求被捕以來，任正非首次接受國際媒體專訪。他說：「美國無法摧毀我們。世界不可能捨棄我們，因為我們更為先進。」

任正非表示：「西方不亮，東方亮。北邊暗了，還有南方。美國不代表世界。美國只是世界的一部分。即使他們說服了更多國家暫時不用我們的東西，我們可以稍微縮小規模。」然而，他承認潛在的關稅損失可能造成重大影響。

對於美國指控華為和孟晚舟共23項罪名，任正非說：「首先，我反對美國至今的作為。這種有政治動機的行為是無法接受的。美國喜歡制裁別人，每次一有問題，他們就會使用這種好鬥方式。我們反對這個。但現在已經走上司法途徑，我們會讓法院決定。」