油價連五漲 減產樂觀情緒升溫 美元走低助金價攀升

2019-02-19 07:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價連續第五個交易日上漲，邁向八年來最強勁第1季表現，主因市場對石油輸出國組織（OPEC)）減產可避免庫存增加日益樂觀。美元走低，令金價升至去年4月來高點，鈀金則因供給持續不足，周一再創紀錄新高。

布蘭特原油期貨上漲0.25美元或0.38%，結算價報每桶66.50美元。西德州原油期貨上漲0.47美元至56.04美元。

國際油價今年來已上漲近25%，可望締造2011年來最強勁的第4季表現，主因OPEC及其盟國的減產承諾。諮詢公司JBC Energy的研究報告表示：「數據顯示，今年上半年的原油供應可能是多年來最緊俏，這某種程度支撐了油價。」

對中國經濟以及美國產量增加的疑慮，限制油價漲勢。但分析師稱，最新數據顯示市場趨於緊俏，原油價格整體趨勢暫時仍然向上。

美中貿易協議的樂觀氣氛升溫，令美元回落，也幫助金價上漲升至去年4月來高點，黃金現貨上漲0.4%，結算價報每英兩1,326.15美元，美國黃金期貨上漲0.6%，報每英兩1,329.70美元。

鈀金周一升至紀錄新高，因更嚴苛的排放標準提鈀金需求，供給持續不足。鈀金現貨上漲1.8%，報每英兩1,457美元，盤中觸及1,458美元。