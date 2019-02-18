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華為獲英國認可！分析師：恐影響更多歐洲國家對抗美國

2019-02-18 23:23聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

英國「國家網路安全中心」認定未來5G網路使用華為設備風險應可管控後，分析師認為這將是華為贏得其他歐洲國家的重要一步。

澳洲雪梨麥考瑞大學研究員倪凌超說：「這凸顯在決定是否允許中國科技公司主導關鍵產業時，競爭中的經濟與安全要求正發揮著作用。英國的立場是美國努力在國際上孤立華為的挫敗。」

美國市場研究機構IDC的歐洲行動部門負責人約翰‧德蘭尼也指出，英國對華為的批准還將向其他歐洲國家發出訊號，即美國情報部門沒有足夠令人信服的證據來證明禁止華為是正當的。「一般來說，身為五眼聯盟一分子，英國會比其他歐洲國家更了解美國的情報。若英國不認為自己從美國看到的東西會敲響警報，那麼就會增加像是德國這樣的國家仿效的可能性。」

港大學電訊研究計畫負責人約翰‧尤爾說：「西方安全機構似乎不同調，即便他們都認識到潛在的安全風險，但美國的做法似乎跟貿易與智慧財產權問題糾纏在一起。相較之下，歐洲人似乎更關心避免陷入5G僵局，並找到避免全面貿易戰的方法。」

然而，美國惠譽諮詢公司（Fitch Solutions）分析師劉肯尼（Kenny Liew，音譯）認為，雖然英國批准對華為來說是個重大勝利，但仍將面臨美國的強烈反對。「這結論對那些必須平衡美中關係，以及不願禁止華為國家來說將是最重要的，主要係因華為提供的成本效益及其已獲證實的可靠度。因此，美國的努力肯定會面臨挫折，但我們並不指望它將放慢迫使其他盟友重新考慮華為問題的腳步。」

英國自認可減低使用華為5G設備風險。法新社
英國自認可減低使用華為5G設備風險。法新社
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