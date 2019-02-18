親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

資訊相關科系學生不會寫程式 李家同說是這原因

小11歲男友遭爆劈腿 陸元琪速斬姊弟戀情

紐時：陸重啟網攻 回應美貿易戰

2019-02-18 22:30聯合報 記者李京倫╱即時報導

紐約時報報導，近來中國大陸和伊朗駭客猛攻美國企業和政府機構，安全專家認為，這與美國總統川普去年退出伊朗核子協定、恢復制裁伊朗和對大陸打貿易戰，脫不了關係。

曾是美國國家反情報工作最高主管的布瑞納說：「網路戰是對手攻擊報復我們有效且難對付的方式之一，其門檻遠比發動武裝攻擊或法律戰來得低。」

七名消息人士透露，伊朗攻擊美國銀行、企業和政府機構的範圍比先前廣，數十家企業和多個政府機構受害。美國國家安全局與民間安全公司「火眼」判定攻擊源自伊朗，這些攻擊事件促使美國國土安全部在上月政府關門期間發布緊急命令。

另外，九名情報官員、民間安全機構研究員和律師透露，大陸駭客近來加強攻擊美國軍事承包商和科技公司，以竊取貿易和軍事機密。紐時記者掌握的情報簡報摘要顯示，波音、全球商用飛機發動機主要生產商「奇異航空」和電信公司T-Mobile都是受害者。

大陸與伊朗對美國的網攻從未完全停止。2015年大陸國家主席習近平與時任美國總統歐巴馬達成共識，大陸同意停止旨在竊取商業機密的網攻之後，大陸的網路竊密行為一度趨緩。2015年伊朗核子協定簽署後，伊朗也一度減少網攻。

不過，美國情報官員與民間安全專家指出，在美中大打貿易戰的當下，大陸似已非正式撕毀2015年協議，大陸對美國的網攻頻繁程度恢復到先前水準，卻更加隱密複雜。中國事務專家指出，先前由人民解放軍執行的網攻，如今改由國家安全部執行，主要針對戰略目標，例如有權進入數十萬個公司和政府內部網路的網路服務供應商。

安全專家說，大陸駭客已恢復商業動機的網攻，部分駭客的優先目標是協助北京的五年經濟計畫，這項計畫目標是讓大陸成為人工智慧和其他先進科技的領導者。

紐約時報就相關問題詢問大陸駐華盛頓大使館，並未獲得回應。

紐時說，大陸似已撕毀與歐巴馬的網攻停戰協議，猛攻美國貿易機密。（路透）
紐時說，大陸似已撕毀與歐巴馬的網攻停戰協議，猛攻美國貿易機密。（路透）
分享

伊朗駭客紐約時報
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

邁向關係正常化！ CNN：美國正跟北韓討論互設辦事處

2019-02-18 22:15

英國會痛批臉書有如「數位黑幫」 蓄意違反隱私法

2019-02-18 18:38

報復美國？中國伊朗駭客猛攻 數十企業政府機關受害

2019-02-18 18:27

為什麼要叫這個名字？ 來看IKEA商品的命名學！

2019-02-18 17:37

亞馬遜單方面毀約 紐約市長批濫用企業權力

2019-02-18 17:21

影／尷尬！潘斯演說「帶來川普問候」場下一片沉默

2019-02-18 16:48

美國圍堵華為 為什麼會打亂歐洲電信業的5G布局？

2019-02-18 14:51

英軍情單位打臉 美封殺華為恐現破網

2019-02-18 14:01

華為被封殺 歐洲電信商盼趕上5G風口

2019-02-18 11:47

沙烏地王儲訪巴基斯坦 挹注200億美元投資

2019-02-18 10:51

澳法院首次以氣候變遷為由禁煤礦開採案 恐推升煤價

2019-02-18 10:31

新加坡1月非石油出口意外重摔10.1% 兩年多來最重頹勢

2019-02-18 09:54

憂淪美制裁對象 俄銀行凍結委國石油公司帳戶

2019-02-18 09:32

比爾蓋茲主張富人多繳稅補赤字 建議調高資本利得稅

2019-02-18 09:03

美股牛市新考驗 別被騙了！美企財報暗藏玄機

2019-02-18 08:46

華為因國安疑慮碰壁 三星趁勢狂押5G電信設備

2019-02-18 08:22

美國被盟國賞一巴掌 英官方認定5G用華為風險可管控

2019-02-18 08:06

台股ADR上周五除友達外全漲 台積電微漲

2019-02-18 07:18

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-02-18 06:47

美傳「三套關稅劇本」 汽車業剉咧等

2019-02-18 00:40

標普500面臨「三尊頭」壓力

2019-02-18 00:12

梅克爾談貿易 砲轟美國

2019-02-18 00:12

Fed縮表動向 市場緊盯

2019-02-18 00:11

延攬微軟前大將 蘋果強攻智慧家庭

2019-02-18 00:11

東南亞擴大支出 後座力大

2019-02-18 00:11

貿戰休兵快到期！進口潮塞爆美國這地方 供應鏈也大亂

2019-02-17 23:27

歐盟揚言報復 鎖定特斯拉

2019-02-17 23:27

終於聽到想聽的！拜登批川普沒有美國魂 歐洲熱烈鼓掌

2019-02-17 23:03

攜手變對手…蘋果跟臉書鬧翻

2019-02-17 23:03

貝佐斯 行銷費用激增

2019-02-17 23:02

ECB提振經濟 研議注資計畫

2019-02-16 23:27

一年不買東西！她戒購物習慣 順便圈粉展事業

2019-02-16 15:06

川金二會倒數 韓媒：北韓高官取道北京赴越南

2019-02-15 22:14

微軟、蘋果爭龍頭 亞馬遜滑落

2019-02-15 08:49

免學費還給72萬年薪 自己要的人才自己教

2019-02-13 15:11

比特幣究竟是什麼？而它又是如何運作的呢？

2019-02-11 09:21

美中貿易戰難解 商品行情走跌

2019-02-11 00:12

馬杜洛堅重新選舉 歐洲多國宣布承認委國反對派領袖

2019-02-04 18:44

無人商店拚普及 亞馬遜的下個挑戰

2019-02-03 07:57
看更多

熱門文章

讓專業的來！粗心父將幼女反鎖車內 5囚犯神救援

2019-02-18 11:52

美國被盟國賞一巴掌 英官方認定5G用華為風險可管控

2019-02-18 08:06

梅克爾罕見握拳砲打川普 贏得滿堂彩

2019-02-18 00:20

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-02-18 06:47

IS最後一役！逾千名IS戰士帶了62億巨款逃入伊拉克

2019-02-18 11:25

年輕夫妻決定不生 婆婆為「拯救家庭」偷將保險套戳洞

2019-02-18 12:35

癲癇發作昏迷四天後醒來當媽 她驚呼：我沒有懷孕

2019-02-18 17:21

川普對徵關稅得意洋洋 稱中國送大錢給美國

2019-02-17 23:04

川普宣布緊急狀態 加州檢察長：很快就提告

2019-02-18 04:03

貿戰休兵快到期！進口潮塞爆美國這地方 供應鏈也大亂

2019-02-17 23:27

安倍推薦川普角逐諾貝爾獎竟被爆：應美方要求

2019-02-18 14:26

幼稚園就化妝！南韓美妝品瞄準小蘿莉 還行銷海外…

2019-02-18 11:00

英國岩洞裡 發現大量「女巫記號」

2019-02-17 23:16

Apple IIe電腦30年後還能用！娃：那是什麼？

2019-02-18 09:30

美國圍堵華為 為什麼會打亂歐洲電信業的5G布局？

2019-02-18 14:51

川普得意加徵關稅 吹噓「陸送美國意外財」

2019-02-18 00:40

終於聽到想聽的！拜登批川普沒有美國魂 歐洲熱烈鼓掌

2019-02-17 23:03

川習大變身

2019-02-18 00:40

美前副總統拜登一句「川普一走 美國就會回來」 獲滿堂彩

2019-02-18 18:18

梅克爾談貿易 砲轟美國

2019-02-18 00:12

歐洲討厭川普 懷念昔日美國

2019-02-18 00:04

影／英少女嫁IS聖戰士「不後悔」 現產子盼返國

2019-02-18 14:02

美傳「三套關稅劇本」 汽車業剉咧等

2019-02-18 00:40

越中戰爭40年 越南學者列出越方錯誤

2019-02-18 13:23

日女自稱「百歲人瑞」脫衣直播 警：四年已賺入百萬

2019-02-18 16:40

名家瞭望／容克爾：歐洲大團結 向國族主義宣戰

2019-02-18 00:43

白宮國會惡鬥 上演新戲碼

2019-02-18 00:13

標普500面臨「三尊頭」壓力

2019-02-18 00:12

IS瀕亡 川普要歐洲善後

2019-02-18 00:04

高燦鳴：五月內兩度出包 投資人還能愛台積電多深？

2019-02-18 15:16

聯合國想協助北韓重新開放領空 美擋下要當談判籌碼

2019-02-18 11:09

攜手變對手…蘋果跟臉書鬧翻

2019-02-17 23:03

英軍情單位打臉 美封殺華為恐現破網

2019-02-18 14:01

北京瞭望／貿易談判 三個去向兩手準備

2019-02-17 23:21

川普宣布緊急狀態 讓全美分裂

2019-02-18 17:24

安倍提名川普爭和平獎…美要求的

2019-02-18 00:04

保母有問題？美國務院發言人 退出美駐聯大使提名

2019-02-18 00:04

伊拉克年輕媽媽超會生 一口氣產下七胞胎創紀錄

2019-02-18 15:48

華為被封殺 歐洲電信商盼趕上5G風口

2019-02-18 11:47

影／尷尬！潘斯演說「帶來川普問候」場下一片沉默

2019-02-18 16:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top