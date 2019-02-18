亞馬遜單方面毀約 紐約市長批濫用企業權力

2019-02-18 17:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合17日電



電商巨擘亞馬遜(Amazon)14日宣布取消在紐約市建構第二總部計畫，讓各界大吃一驚。 法新社 分享 facebook 電商巨擘亞馬遜(Amazon)14日宣布取消在紐約市建構第二總部計畫，讓各界大吃一驚，亞馬遜表示「許多州府和地方政界人士明確表示反對我們的存在」。白思豪市長17日反駁稱，亞馬遜決定撤回在皇后區創建有2萬5000員工的第二總部，是「濫用企業權力」的行為。

亞馬遜此舉引起紐約的民主黨分裂，黨內的左翼成員大肆慶祝，稱反對特殊獎勵措施，以及大量高薪雇員湧入會在當地引起高檔化效應。

紐約市布朗士選出立場激進的新科國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)稱，亞馬遜的撤退，是只要是有心人、「一切都有可能」的明證；但最先大力促成亞馬遜相中紐約市的葛謨州長則高分貝譴責「一小撮政客把他們的狹隘政治利益置於其社區利益之上」。

但白思豪17日在國家廣播公司(NBC)「會見新聞界」(Meet the Press)節目上痛批亞馬遜，而不是其民主黨同僚。白思豪的政治立場也偏左，他刻意避開不批評紐約市左傾的州、市議員及國會眾議員歐凱秀-柯提茲。

白思豪說：「進步派同僚對協議的批判，或想從亞馬遜獲得更多好處，我認為沒有問題，我也想從亞馬遜獲得更多好處，但最重要的是，這(退出協議)是濫用企業權力的一個例子，他們已跟紐約市民達成協議。」

他說：「亞馬遜遇事就離開，這種做法證實了民眾對美國公司的最大恐懼是正確的。他們要合作，但如果遇到批評掉頭就走，這無疑表示一家公司如果引發批評，就會不顧勞工階層而離開。」

白思豪補充說：「我代表860萬人，其中絕大多數認為我們需要在經濟上平等，當然，我們需要就業，需要經濟增長，需要收入。」

亞馬遜說，第二總部雇員的平均工資為15萬元，遠高於全國水平。

亞馬遜仍計畫在維吉尼亞州北部、五角大廈附近設立有2萬5000員工的另一個總部，雖然這項計畫同樣面臨當地政界反對，但程度輕得多。該公司也堅持在田納西州納許維爾市(Nashville)開設運營中心，雇用5000人。

維州的民主黨州眾議員卡特(Lee Carter)說：「恭賀紐約市民取消亞馬遜的大規模高檔化計畫，當維州北部民眾為自己的未來而戰時，我要求大家團結支持。」