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高燦鳴：五月內兩度出包 投資人還能愛台積電多深？

2019-02-18 15:16經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

對管理層和投資人而言，台積電這次發生看來不太嚴重的狀況，應視為一項不容輕忽的警訊。

台積電表示，因發現一家化學原料供應商光阻原料中某特定成分「被處理的方式與過去有異」，導致晶圓產生不良影響。

台積電上周五晚上隨即公開此問題對財務帶來的影響，第1季營收短少5.5億美元，將在第2季補足。全年而言，營業利益率將減少0.2個百分點。彭博專欄作家高燦鳴 （Tim Culpan）以上一次財測估算，大約是7,000萬美元。

台積電的企業文化向來對投資人關係保持透明，也贏得投資人肯定，也有助解決台積電今天收盤股價不跌反漲，收盤漲1.3%。

不過，高燦鳴提醒，投資人勿對台積電神魂顛倒。

才五個月前，台積電因另一次供應商出包，新設備因藏匿WannaCry病毒，導致部分生產線停擺。台積電排除了狀況，投資人也視此為異常事件，還很有雅量地認為，這是可以汲取的教訓。

高燦鳴表示，這兩次狀況都發生創辦人張忠謀退休後的頭一年，是很不幸的巧合。在張忠謀退休前，總裁魏哲家和董事長劉德音已掌理共同執行長數年。但這個不算新手的管理層也的確在一年內三度調降營收預測，可見原本一流的預測能力正逐漸減退。如今，站在賣方的分析師公開表示，目前營收預測經不起考驗，勢必會再下修。

高燦鳴揶揄，若台積電對自己的未來或晶圓廠的產品都不再有把握， 投資人應該想想，自己對台積電的愛戀還能有多深。

高燦鳴：台積電這次發生看來不太嚴重的狀況，卻應視為一項不容輕忽的警訊。
高燦鳴：台積電這次發生看來不太嚴重的狀況，卻應視為一項不容輕忽的警訊。
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