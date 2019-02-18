美國圍堵華為 為什麼會打亂歐洲電信業的5G布局？

2019-02-18 14:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



華為突然被美國指名圍堵，打亂了全球5G網路布局。 路透 分享 facebook 美國召集盟國打華為，世界主要行動通訊商也喊痛，若貿然在5G網路的布建上抽離華為，會把原先的布局完全打亂，特別是在歐洲。

美國電信商在華府圍堵華為之前，已經因為政府壓力多年來基本上不採用華為設備，華為因此也轉在歐洲大力耕耘。CNN指出，歐洲主要電信營運商原本在5G網路建設藍圖中，已規畫華為扮演關鍵角色，如今苦於找不到有能力可以馬上遞補這個空缺的公司。

市場研究公司IHS Markit的行動電訊基礎建設專家Stephane Teral就說：「禁用華為將造成一個沒人能及時填補的空洞，嚴重拖累全球5G發展。」

華為5G領先同業一年

華為宣稱自家5G技術至少領先同業一年，很多專家同意。有媒體比較華為的裝機服務效率，也領先對手瑞典的易立信和芬蘭的諾基亞甚多。市場上想要搶先推出5G新業務的電信商，純以技術超前、效率拔尖、價格優惠這些條件，都會選擇華為。

然而有了國安這個議題，廠商配合國家政策也不能完全不顧，偏偏愛立信和諾基亞當下卻沒有足夠能耐來搶下或承接華為原先談定的這些業務。美國本身更是完全沒有舉足輕重的5G網路設備選手，能夠上場對付華為。

歐洲進度落後的顧慮

歐洲電信商在5G網路的建置進度本來就比較落後，本與華為已建立深刻關係，現又因為禁令卡關，證券分析師因而擔心會讓歐洲在5G競賽中更被其他區域超前。

在華為壯大為年營業額超過1,000億美元的跨國企業這幾年，愛立信和諾基亞是在虧損和裁員中掙扎度過。根據顧問公司PwC的計算，2017年，華為投入研發的金額超過130億美元，諾基亞只有56億美元，易立信更少，才44億美元。

愛立信和諾基亞都不願公開評論競爭對手華為因國安被封殺的議題，據了解，主要是這兩家也視中國為重要市場，在中國都有相當的布局，不想得罪中國。

當然也有一些專家認為現在斷言誰是5G市場領導者或許還太早，因為5G的技術定義其實還沒完全確立。