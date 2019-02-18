比爾蓋茲主張富人多繳稅補赤字 建議調高資本利得稅

2019-02-18 09:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國政府預算赤字攀高，微軟共同創辦人比爾蓋茲認為，如果最終以加稅來彌補財政缺口的話，讓有錢人付更多稅很恰當。他主張由資本利得稅下手，因為稅率目前只有20%。

這位致力從事慈善的全球第二富有的企業家，在CNN 17日播出的訪談節目中說：「我們收入的稅金只占GDP的20%，卻花掉GDP的24%，不能讓赤字成長比經濟成長還快。」

最近有許多增加對富人課稅的提議，富人有可能要面臨最高稅率調高到70%的情況。美國曾在70年代的大多數時間，有如此高的稅率，直到雷根總統時代才將稅率調降。

蓋茲說，稅率雖然提高在那裡，但因為許多方式可以延遲繳納，所以實際上富人納稅的稅率從來沒有超過40%。如果看資本利得稅，稅率更低，大約只有20%左右而已。他建議應該從資本利得稅下手，才有助增加較多稅收。

避險基金常常將稅負轉為稅率較低資本利得。蓋茲認為，把資本利得所得稅和一般所得稅的稅率都訂得一樣，可以免除許多複雜問題。 他也一向十分支持增加對房地產的課稅，這也是不少政治人物主張對富人增加課稅的範圍。