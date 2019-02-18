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聯合報社論／蔡政府「剿韓」總攻擊 恐讓假想敵韓國瑜變「真對手」

台股ADR上周五除友達外全漲 台積電微漲

2019-02-18 07:18經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR上周五除友達外全漲，台積電微漲，較台股交易股價溢價3.5%。

美中貿易談判可望達成協議，激勵美國股市周五大漲，道瓊工業指數和那斯達克指數連續八周收紅，標普500站上200日平均線，那斯達克再掀新一波多頭行情。

道瓊指數周五勁揚443點，漲幅1.7%，收在25,883點，八周連漲下來，漲幅超過18%。標普500指數和那斯達克分別上漲1.1%和0.6%。總結一周，道瓊工業指數漲3.1%，標普500指數和那斯達克各漲2.5%和2.4%。

費城半導體指數周五漲0.5%。

台灣加權股價指數昨天下跌24.23點收10,064.78點，台積電平盤。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 58.73 +0.26 58.90 -0.30

友達 AUO 10.94 -1.39 10.90 0.40

中華電 CHT 106.26 +0.79 106.50 -0.22

台積電 TSM 234.84 +0.08 227.00 3.45

聯電 UMC 11.47 +2.76 11.40 0.59

資料來源：彭博

台股標普台積電
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