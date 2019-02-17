NBA主席帶動聯盟蓬勃發展 不想琵琶別抱
NBA主席席佛（Adam Silver）表示，對於職業美式足聯盟球NFL，以及財星五百大企業想延攬他在未來擔任領導職的消息備感榮幸，但他對那些熱衷臆測的人有話要說：「我不會離開NBA」。
席佛16日向CNBC指出：「我熱愛在NBA的工作，NBA現在情勢一片大好，我非常滿意我的工作。」
在席佛擔任NBA主席的五年間，聯盟營收翻倍至逾90億美元，球隊市值也達到高點。富比世報導，NBA球隊價值創新高，現在平均每隊約近20億美元，五年間暴增267%。
除財務上的成功，席佛的領導能力也常博得NBA球隊老闆及球員稱讚。
華盛頓巫師隊老闆里昂西斯（Ted Leonsis）最近接受CNBC訪問時說：「他（席佛）穩重可靠，是我相處過最優雅的生意人。」
波士頓賽爾蒂克隊共同老闆帕悠卡（Stephen Pagliuca）說：「席佛風靡整個聯盟，走在所有潮流前面，也幫助這項運動全球化，堪稱是我們見過的最優秀運動執行長之一。」
席佛相信，NBA還有更多成長空間。NBA 16日宣布，將於2020年成立非洲籃球聯盟，將由12支非洲球隊組成，做為NBA擴張全球版圖的一環。
席佛說，聯盟胸懷全球商機，在非洲、中國、印度嘗試許多新作法。他也表示，現在世界各地打籃球的孩子愈來愈多，遠甚於以往。席佛相信，NBA最好的日子還未到來。
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