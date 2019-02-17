NBA主席帶動聯盟蓬勃發展 不想琵琶別抱

2019-02-17 23:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



NBA主席席佛（Adam Silver）表示，對於職業美式足聯盟球NFL，以及財星五百大企業想延攬他在未來擔任領導職的消息備感榮幸，但他對那些熱衷臆測的人有話要說：「我不會離開NBA」。

席佛16日向CNBC指出：「我熱愛在NBA的工作，NBA現在情勢一片大好，我非常滿意我的工作。」

在席佛擔任NBA主席的五年間，聯盟營收翻倍至逾90億美元，球隊市值也達到高點。富比世報導，NBA球隊價值創新高，現在平均每隊約近20億美元，五年間暴增267%。

除財務上的成功，席佛的領導能力也常博得NBA球隊老闆及球員稱讚。

華盛頓巫師隊老闆里昂西斯（Ted Leonsis）最近接受CNBC訪問時說：「他（席佛）穩重可靠，是我相處過最優雅的生意人。」

波士頓賽爾蒂克隊共同老闆帕悠卡（Stephen Pagliuca）說：「席佛風靡整個聯盟，走在所有潮流前面，也幫助這項運動全球化，堪稱是我們見過的最優秀運動執行長之一。」

席佛相信，NBA還有更多成長空間。NBA 16日宣布，將於2020年成立非洲籃球聯盟，將由12支非洲球隊組成，做為NBA擴張全球版圖的一環。