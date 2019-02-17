經濟解析／沙國擴大減產 但「金雞獨立」難撐國際油價

2019-02-17 23:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



「金雞獨立」本來就難以持久，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）現行的減產協定便是如此；該協定從今年元月才開始執行，但如今已然搖搖欲墜。

彭博資訊石油專欄作者朱利安．李（Julian Lee）指出，減產協定須有「兩隻腳」，才能站得穩，分別是沙烏地阿拉伯及俄羅斯；依據協定，OPEC國家每天減產約80萬桶，沙國承擔其中的40%；其他夥伴國減產40萬桶，俄羅斯承擔60%。依據1月公布的數據，沙國這隻腳非常有力，但俄國這隻腳卻未使多少力，如此一來恐怕會出問題。

沙國元月日產1,021.3萬桶，比減產後的目標1,030萬桶還少。由於沙國能源部長法利赫之前便表示將超額減產，因此市場對沙國元月的低產量並不意外，驚訝的是法利赫最近更表示，3月的日產量將再減到980萬桶，這是四年來最低水準。

但俄國的表現卻與沙國迥異。去年達成減產協議時，能源部長諾瓦克曾經承諾將逐漸落實每天23萬桶的減產目標，元月時先減產5萬到6萬桶，但實際數字卻是僅減產4.2萬桶。

面對沙國及OPEC的批評，諾瓦克已表示，「2月的日產量至少將比去年12月減少15萬桶」。然而俄國曾於去年10到12月增產，日產量比10月的基準線還多出12萬桶，因此2月實際減產量可能僅約3萬桶。按照這種速度，俄國可能到協定屆滿時仍無法達到目標。

若沙國願意承擔較大的減產責任，使OPEC+能夠達成減產總目標，則市場供給並不會因俄國拖延減產而受到影響。然而單靠沙國「金雞獨立」，減產協定終究有撐不住的時候，屆時沙俄之間的「兄弟情誼」將面臨考驗。

基於美國頁岩石油產量持續增加，加上全球原油需求成長減緩，因此OPEC+現行的減產協定可能必須再度延長。國際能源總署、美國能源資訊局及OPEC等三大機構上周都已下修全球原油需求預估，因此除非需求能夠轉強，否則必須靠沙、俄兩隻腳都能使力，減產抬價的希望才不致破滅。