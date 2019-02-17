貿戰休兵快到期！進口潮塞爆美國這地方 供應鏈也大亂

2019-02-17 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



華爾街日報報導，在預期關稅上調與中國大陸農曆年假前，美國企業一直在拉貨，而堆積如山的庫存正給洛杉磯附近的港口與長灘的物流帶來壓力。加州聖伯納地諾的倉庫業者Pacific Mountain Logistics執行長帕特森說：「30年來，我從未見過這樣的事情。」 洛杉磯與長灘的港口構成了美國最大的跨太平洋貨運門戶

自去年9月美國貿易官員宣布，今年元月起將把2000億美元中國進口產品關稅提高25%後，進口便大幅增加。去年最後一季，洛杉磯和長灘港口的進口量年增率達到了9%。

隨著貨物大量湧入，美國的倉庫空間很快被塞滿，貨物也不斷進來。根據全美零售協會（NRF）與哈克特協會（Hackett Associates）本周公布的報告，今年元月美國海運進口量年增4.1%。

所有的庫存也在推高供應鏈的成本。擁擠情形也在減緩貨物進出港口的速度，一些托運人因為貨櫃在碼頭上停留太長時間或沒有及時歸還貨物而付出巨額罰款。