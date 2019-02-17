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與西方關係惡化 沙國外交重心「轉向亞洲」

2019-02-17 23:17經濟日報 記者陳律安╱即時報導

隨著沙烏地與美歐強權的關係因異議記者哈紹吉遇害及沙國領導對葉門的戰爭而惡化，沙國逐漸將外交重心轉往亞洲，王儲賓沙爾曼將一口氣造訪中國、印度巴基斯坦等亞洲國家。

沙國政府的資深顧問透露，被西方批評激怒的賓沙爾曼向助理透露，將尋求中國、印度等亞洲強權的外交支持。此舉代表沙國策略轉向，可能減輕賓沙爾曼的國際孤立，重振其海外影響力。他此次造訪的國家都將提供沙國戰略及投資機會。

國際危機組織的阿拉伯半島問題資深分析師狄金森表示：「轉變是真實的，雖然是從相對低的合作基礎開始。」

賓沙爾曼此趟亞洲訪問從17日造訪巴基斯坦開始，他將承諾提供數十億美元支援，以支持這個面臨經濟危機的友邦。他將簽署至少120億美元的協議，包括一項新煉油廠計畫，再生能源投資，投資礦業協議。

另據彭博報導，賓沙爾曼將在21至22日造訪中國期間與中國國家主席習近平會面，將出席高層聯合對話。中國是沙國石油及天然氣出口的重要客戶，沙國則是中國最大的原油供應國。北京也在亞洲、中東、非洲投資基礎建設及貿易，擴展其影響力。

在賓沙爾曼將訪問的印度，則有著270萬名勞工在沙國工作。印度也是沙國石油的主要進口國，20%的進口原油來自沙國。賓沙爾曼將與印度總理莫迪會面。

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