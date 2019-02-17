終於聽到想聽的！拜登批川普沒有美國魂 歐洲熱烈鼓掌

2019-02-17 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國副總統潘斯和前任副總統拜登，16日都在歐洲盟邦代表雲集的德國慕尼黑安全會議上發表演說，潘斯宣揚美國優先，拜登則批評現任總統川普疏遠歐洲，兩人的發言反映兩個截然不同的美國，而拜登得到熱烈掌聲，BBC說，歐洲人懷念過去的美國，對現在的川普政府仍深感不習慣。

拜登對與會人士說：「我向你們承諾，這些都會過去，我們會回來，我們會回來。」他沒說明「我們」是誰。拜登尚未決定是否角逐2020年總統大選，但他說，會在近期決定。

智庫「芝加哥全球事務委員會」主席達爾德曾任美國駐北約大使，他說：「美國新版外交政策主張美國優先，並期望他國無論如何都要照我們說的話做，舊版則主張一起努力追求共同價值。」

潘斯說：「川普總統要求北約盟友實現承諾、提高軍費，就是在領導自由世界。」

拜登幾小時後上台發言說：「你領導的人不追隨你，這就不叫領導。」

潘斯敦促歐洲盟邦國家防範中國大陸和俄國，並就大陸電信公司從事間諜活動的可能性示警。他說，歐洲應取消鋪設俄國到德國的天然氣管道「北溪二號」，停止購買俄國武器，也別安裝華為5G通訊網絡。

潘斯說：「如果我們的盟邦依賴東方，就無法確保西方固若金湯。」

拜登抨擊川普政府的國內政策，說川普一度讓美墨邊境非法移民家庭親子分離，顯示「美國魂處境艱難」。拜登還讚美北約和歐盟，與蔑視北約歐盟的川普政府官員大相逕庭。