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44.4%美國人 7640萬人免繳聯邦稅

2019-02-17 14:49世界日報 記者胡玉立／綜合報導

報稅季節開始了，納稅人必須在4月15日以前申報所得稅；而根據非營利組織「稅務政策中心」(Tax Policy Center)估計，大約有44.4％的美國人，相當於7640萬人，不用繳交2018年聯邦所得稅。

「稅務政策中心」隸屬於華府智庫城市研究所(Urban Institute)和布魯金斯研究院(Brookings Institution)。該中心指出，上述數據比2016年，也就是川普總統推出減稅和就業法案前一年的43.2%(7260萬人)高，但低於經濟大衰退期間的50%歷史最高峰。

稅務政策中心表示，這些人不欠聯邦政府所得稅，並不是系統出現錯誤。「依據聯邦所得稅設計，扣除個人寬減額、標準扣除額、零稅級額以及最近的稅收抵免後，會排除掉一大部分的家庭。」

不過，即使這些家庭不用繳交聯邦所得稅，還是得要付銷售稅、房屋稅和其他稅。

布魯金斯研究院資深研究員伯特萊斯(Gary Burtless)表示，這些不欠聯邦所得稅的勞工包括單身、共同繳稅和分開繳稅的夫婦，他們大多賺不到足夠的錢，但他們的薪水還是會被政府扣掉社安金和聯邦醫療保險(Medicare)費。

伯特萊斯指出，「許多低收入家庭每年繳交的薪資稅(payroll tax)，比他們繳的聯邦所得稅還高。依據美國個人所得稅制，收入越高者應繳所得稅更高，低收入者應繳所得稅很低甚至是負的；有些低收入納稅人甚至可以獲得退稅。」

丕優研究中心(Pew Research Center)引用財政部數據顯示，全美家庭的薪資稅均高於聯邦所得稅，只有前20%的美國家庭例外。其中，前0.1％的家庭繳交相當於39.2％的所得稅，而全美收入最低的20％家庭是負稅率，可獲得比繳交的薪資稅還多的退款。

稅收政策中心估計，大約有三分之一不用繳交聯邦個人所得稅的勞工，會獲得可退還的抵稅額。

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