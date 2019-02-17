聖彼得堡大樓倒塌畫面曝光！煙塵滾滾超驚悚

2019-02-17 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



俄羅斯聖彼得堡一棟建築16日部分倒塌，大樓已疏散86人。歐新社 分享 facebook

俄羅斯緊急事務部發言人告訴美國有線電視新聞網（CNN），俄羅斯聖彼得堡一棟建築16日部分倒塌，無人傷亡。初步報告認為倒塌原因為大樓建造時違反安全規定。

該名發言人指出，該建築稍早疏散86人，現場有24組搜救團隊。緊急事務部16日稍晚表示，搜救犬已完成搜救行動。

一名發言人表示：「無人在瓦礫堆下，我們也沒收到失蹤報案。」

緊急事務部表示，該建築屬於國立資訊科技機械與光學大學（ITMO University），這棟建築共五層樓，2-5樓出現倒塌。

該校新聞中心告訴CNN，目前沒有傷亡通知，倒榻原因也不明。

俄國國營俄羅斯新聞社（RIA）引述緊急事務部報導，政府已開啟刑事調查，了解該大樓建造時是否違反安全規定。根據初步報告，大樓整建時違反安全規定，因此造成這次倒塌事件。

據信從該大樓內部拍攝的照片可看出，走廊出現濃濃灰塵，天花板嚴重崩損。

大樓開始倒塌的畫面似乎被拍下，網路一部影片可看出，某層樓的天花板出現裂縫，灰泥板掉到地上。大樓持續塌落時，攝影者仍繼續錄影，直到天花板崩塌並斷電才趕緊逃命。

俄羅斯聖彼得堡一棟建築16日部分倒塌，建築內煙塵滾滾。路透 分享 facebook