親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

柯自比雍正、韓國瑜像韋小寶？ 但這一點太不像

聖彼得堡大樓倒塌畫面曝光！煙塵滾滾超驚悚

2019-02-17 08:53聯合報 記者郭宣含╱即時報導

俄羅斯聖彼得堡一棟建築16日部分倒塌，大樓已疏散86人。歐新社
俄羅斯聖彼得堡一棟建築16日部分倒塌，大樓已疏散86人。歐新社
分享

俄羅斯緊急事務部發言人告訴美國有線電視新聞網（CNN），俄羅斯聖彼得堡一棟建築16日部分倒塌，無人傷亡。初步報告認為倒塌原因為大樓建造時違反安全規定。

該名發言人指出，該建築稍早疏散86人，現場有24組搜救團隊。緊急事務部16日稍晚表示，搜救犬已完成搜救行動。

一名發言人表示：「無人在瓦礫堆下，我們也沒收到失蹤報案。」

緊急事務部表示，該建築屬於國立資訊科技機械與光學大學（ITMO University），這棟建築共五層樓，2-5樓出現倒塌。

該校新聞中心告訴CNN，目前沒有傷亡通知，倒榻原因也不明。

俄國國營俄羅斯新聞社（RIA）引述緊急事務部報導，政府已開啟刑事調查，了解該大樓建造時是否違反安全規定。根據初步報告，大樓整建時違反安全規定，因此造成這次倒塌事件。

據信從該大樓內部拍攝的照片可看出，走廊出現濃濃灰塵，天花板嚴重崩損。

大樓開始倒塌的畫面似乎被拍下，網路一部影片可看出，某層樓的天花板出現裂縫，灰泥板掉到地上。大樓持續塌落時，攝影者仍繼續錄影，直到天花板崩塌並斷電才趕緊逃命。

俄羅斯聖彼得堡一棟建築16日部分倒塌，建築內煙塵滾滾。路透
俄羅斯聖彼得堡一棟建築16日部分倒塌，建築內煙塵滾滾。路透
分享

建築俄羅斯搜救犬
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

Fed官員：今年可能停止升息

2019-02-16 23:27

美提議WTO改革 中印恐反彈

2019-02-17 00:11

美平價連鎖鞋店 Payless撐不下去了…

2019-02-16 23:53

華為若遭各國封殺 全球電信業誰贏誰輸一次掌握

2019-02-16 23:51

Uber營收成長放緩 不利上市

2019-02-16 23:41

亞馬遜告別紐約 反彈聲浪大

2019-02-16 23:39

字母多倫多開發案遭質疑

2019-02-16 23:35

ECB提振經濟 研議注資計畫

2019-02-16 23:27

歐盟對美順差大增 談判添風險

2019-02-16 23:27

美平價鞋店關2,100門市

2019-02-16 23:26

中國瘋搶IT人才 部分公司薪資超過歐美日

2019-02-16 23:13

市民抵制發大財？Amazon為何撤資「紐約第二總部」

2019-02-16 21:00

美國經濟閃現5警訊 是成長減緩還是衰退預兆？

2019-02-16 17:50

澳洲鮮花仰賴進口 政府擬擴大篩檢

2019-02-16 15:11

一年不買東西！她戒購物習慣 順便圈粉展事業

2019-02-16 15:06

過去一周市場回顧

2019-02-16 14:49

零售商不爽Nike 清倉後關門

2019-02-16 14:49

美航訂票 納多元性別

2019-02-16 14:47

汽車關稅 恐成川普貿易談判新戰場

2019-02-16 13:00

市民抵制發大財？誰逼Amazon撤資「紐約第二總部」計畫

2019-02-16 11:45

毀保育類棲地10萬人受害 企業被罰13億美元卻不用繳？

2019-02-16 10:00

對貿易談判樂觀 美股收紅、道指連漲8周

2019-02-16 06:16

川金二會倒數 韓媒：北韓高官取道北京赴越南

2019-02-15 22:14

微軟、蘋果爭龍頭 亞馬遜滑落

2019-02-15 08:49

名家瞭望／英卓瓦蒂：大國權力遊戲 升高經濟風險

2019-02-15 02:10

免學費還給72萬年薪 自己要的人才自己教

2019-02-13 15:11

名家瞭望／拉姜：科技巨頭正在扼殺創新

2019-02-13 01:24

彭博資訊專欄／Fed轉向 四大理由

2019-02-12 01:54

比特幣究竟是什麼？而它又是如何運作的呢？

2019-02-11 09:21

美中貿易戰難解 商品行情走跌

2019-02-11 00:12

彭博資訊專欄／鮑爾護盤…只是暫時的

2019-02-11 00:09

威州勞動市場不利 鴻海招工恐更難達標

2019-02-10 21:04

日產查前董座戈恩醜聞手法 法媒爆盟友雷諾不滿

2019-02-10 17:27

星期人物／叛逆泰王大姊 為愛棄公主頭銜

2019-02-10 16:06

iPhone漲價反噬蘋果 在中國難突圍

2019-02-10 14:48

避美制裁…委內瑞拉石油收益 轉入俄銀帳戶

2019-02-10 13:34

美股展韌性 多空論戰糾結

2019-02-10 00:44

羅比尼專欄／全球經濟…暗藏八隻黑天鵝

2019-02-10 00:43

軟銀投資英國金融科技

2019-02-10 00:28
看更多

熱門文章

他60元買棒球卡驚「全球剩2張」 還有人出上億求他賣

2019-02-16 20:55

囧！老鷹尾巴結冰球 屁股一大包飛不起來

2019-02-16 15:02

華為爭議惹毛中國 紐西蘭可能遭殃

2019-02-16 10:24

鼻酸！搭贓車竟撞死女兒 父親求救「有沒有人會CPR」

2019-02-16 13:00

川普將收到汽車關稅報告 恐掀另一波貿易戰

2019-02-16 11:27

一年不買東西！她戒購物習慣 順便圈粉展事業

2019-02-16 15:06

宣布緊急狀態！川普國會必有一戰 法院是最終定奪者

2019-02-16 14:29

超狂海豚人！潛泳22公里橫越海峽

2019-02-16 14:29

美國經濟閃現5警訊 是成長減緩還是衰退預兆？

2019-02-16 17:50

華為若遭各國封殺 全球電信業誰贏誰輸一次掌握

2019-02-16 23:51

精銳盡出 拆解「劉鶴團隊」都有哪些人

2019-02-16 10:01

毀保育類棲地10萬人受害 企業被罰13億美元卻不用繳？

2019-02-16 10:00

和牛好吃自己養？日政府警戒 「和牛」品種外流

2019-02-16 10:32

影╱空汙嚴重降黑雪 西伯利亞出現末日景象

2019-02-16 12:18

首度會見美貿易代表 分析指習近平「話中有話」

2019-02-16 09:35

害怕當「輸家」 川普走險棋因名嘴煽動？

2019-02-16 14:29

影／用唱的！宣告全國緊急狀態 川普挑明訴訟策略

2019-02-16 17:04

普亭尬柔道女國手慘遭過肩摔 影片不公開

2019-02-16 22:33

教宗破天荒解除性侵樞機神職 「主教不再免罰」

2019-02-16 23:32

貿易戰持續交鋒 中國持美國公債總額下降

2019-02-16 11:14

一手打造「川式」緊急狀態 也自陷「川式」兩敗泥沼

2019-02-16 14:29

「只要停止測試」 川普改口：北韓棄核非急務

2019-02-17 00:09

本來賭氣不簽！麥康諾緊急3熱線 川普才簽了預算案

2019-02-16 14:29

紐國喊禁華為 對陸關係急凍

2019-02-16 14:49

中國瘋搶IT人才 部分公司薪資超過歐美日

2019-02-16 23:13

大家都一樣！豬瘟當前 日自衛隊扛撲殺豬隻第一線

2019-02-16 13:10

川普宣布全國緊急狀態80億建邊牆 預期會挨告

2019-02-16 14:47

川普：美中貿易談判非常順利

2019-02-17 00:28

星期人物／「全球最毒的男人」若再逃獄 美擋得住？

2019-02-17 00:06

海地暴力示威加使館關閉 外交部：國人勿前往海地

2019-02-16 20:44

美中貿易戰延燒 川普考慮延長休兵期限

2019-02-16 13:03

全國緊急狀態！美國會可能不行 只有法院可制止

2019-02-16 14:29

零售商不爽Nike 清倉後關門

2019-02-16 14:49

川普再提延長貿易戰休兵 盼見習近平

2019-02-17 00:13

教廷破天荒 解除性侵樞機神職

2019-02-17 00:06

為築牆經費宣布緊急狀態！ 川普自認會挨告「但必勝訴」

2019-02-17 00:06

修車廠遇奇怪客戶 車內堆滿各種垃圾

2019-02-16 16:41

Fed官員：今年可能停止升息

2019-02-16 23:27

影／西伯利亞天降「黑雪」 媒體指向煤礦加工廠惹禍

2019-02-16 13:03

法國警方破獲中國犯罪網絡 利用代購洗錢

2019-02-16 09:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top