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華為若遭各國封殺 全球電信業誰贏誰輸一次掌握

2019-02-16 23:51經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國總統川普若簽署行政命令，以國安顧慮為由禁止美國電信業者使用特定外商公司生產的設備，勢必會升高美中貿易戰，因為這顯然衝著中國電信巨人華為而來，意在把華為設備逐出下一代5G行動網路。隨著華為在全球遭到圍堵，競爭對手可望受惠，各地電信營運商卻可能因此頭痛不已。

巴隆周刊（Barron's）報導，總部在中國大陸深圳的華為是當今全球最大電信設備製造商，主要靠供應比同業技術先進、價格卻更低廉的設備崛起，如今旗下事業版圖涵蓋智慧手機、IC設計、路由器等領域，有如蘋果、高通和思科三合一。但華為樹大招風，尤其引來美國國安及情治人員質疑華為設備恐遭中國用來監聽，華為則否認這類指控。

分析師指出，美國電信網路若禁用華為設備，大致可說是象徵性舉動，因為華為在美國市占率有限；多家美國大型電信業者已表明自家5G網路不用華為貨。不過，美國正敦促盟邦把華為打入黑名單，而華為設備更廣泛用於美國以外的市場。

川普若下禁令，華為是最明顯的輸家。但TS Lombard中國政策分析師Eleanor Olcott預期，華為也許會藉強力進軍新興市場，設法抵銷流失的營收，同時繼續降低對美國公司的依賴。

若各國政府跟著禁用華為設備，歐洲電信營運商可能名列輸家行列。在德國和英國，眾多電信業者採用華為設備。移除華為設備並以其他廠牌的高價產品取而代之，可能使業者平添數十億美元的花費，並造成歐陸推出5G的進度延遲至少兩年。

Sanford Bernstein亞太地區電信產業分析師Chris Lane說，澳洲是首批封殺華為的國家之一，首當其衝的電信業者是新加坡電信旗下的Optus，以及TPG Telecom。

華為遭禁，並沒有100%明顯的贏家。但短期而言，北歐的諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）可能受惠，因為在無線網路設備市場可甩掉一個以低價競爭的對手。尤其是諾基亞，因為光學和路由器事業也跟華為競爭，可擴大市占率的領域比愛立信多。但Ariel Investments分析師Krishna Chintalapalli說，諾基亞主管最近在法說會上並未吹噓市占率可望因此提升，唯恐觸怒中國、影響未來在這個世界最大5G電信設備市場的銷售。

三星電子在電信設備市場是規模較小的競爭對手，但也可能因為電信業者規避風險、分散設備供應商而受惠。

華為也是光學設備市場大咖，所以華為遭圍堵可能有助於這個領域的兩大競爭者：諾基亞和Ciena。

在路由器方面，思科和瞻博（Juniper Networks）市占率可能隨電信業者避開華為而擴大。這兩家公司在中國大陸的事業不大，所以可望免受中國潛在報復行動影響。

華為5G設備若遭世界各國封殺，將產生贏家與輸家 。路透
華為5G設備若遭世界各國封殺，將產生贏家與輸家 。路透
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