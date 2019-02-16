親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

多哈女網／詹詠然、詹皓晴女雙封后 本季第2冠到手

柯文哲公開質疑國防力量能否撐兩天 國防部回應了

中國瘋搶IT人才 部分公司薪資超過歐美日

2019-02-16 23:13經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

在全球科技業對IT才幹求才若渴且人才供不應求的情況下，中國部分企業的薪資漲幅在過去一年勁揚60%，其他東南亞國家也不遑多讓，紛紛祭出優渥薪資及福利吸引人才，薪資超過許多日商及歐美企業。

中國科網巨頭騰訊正在招攬機器學習人才來推動旗下自動送貨項目，以及一位能帶領團隊優化供應、囤貨及送貨系統的領導人。

近期虧損的餐飲外賣巨頭美團點評則分別祭出18.8萬美元及17.7萬美元的優渥高薪，期望能降低不斷攀升的運貨成本。

美團點評僅是中國祭出高薪吸引科技才幹的冰山一角。其他企業提供吸睛福利，像阿里巴巴及騰訊提供無息貸款讓員工買房，網路電商京東（JD.com）則提供免費托兒服務。

根據全球人力招募公司Hays，中國數據科學家的薪資漲福相當可觀，最高薪從去年上漲67%至100萬日圓（14.76萬美元），高於新加坡及日本的13.3萬及10.9萬美元。Hays 2月7日公布中國、星國、日本、馬來西亞及香港科技業的薪資報告。人工智能（AI）人才也相當搶手，中國的AI開發師年薪較過去一年上漲60%至12萬美元，在日本上漲20%至11萬美元。

阿里巴巴、騰訊及百度等中國IT巨擘皆仰賴大數據分析師，來改善顧客體驗及開發新服務。AI也是中國汽車業欲發展自駕技術的關鍵技術。

Hays日本分部經理Marc Burrage說：「科技人才需求逐年攀升，科技也在不斷創新，因此員工需要不斷精進自己。在全球及地方稀缺人才流動性更高之際，供不應求的狀況油然而生。」

根據人才招聘顧問公司Robert Walters，部分中國企業的薪資甚至已超越歐美，上海的IT主管薪資上看120萬至200萬日圓，倫敦相似職位的薪資為109.6日圓至193日圓（8.5萬英鎊至15萬英鎊）。中國的高薪策略似乎奏效，東京招聘顧問公司JAC Recruitment負責中國區的經理說：「甚至有部分精通日文的中國工程師因日商薪資過低，而選擇中國企業。」

根據JAC Recruitment首級分析師Toshihiro Kurozawa，印度及越南的薪資每年預期上漲10%。馬來西亞及印尼每年增幅預期為5%，而新加坡則是每年3%。「在這些東南亞經濟體工作的高等教育人才很稀缺，供不應求是薪資上揚的因素之一。」

這些經濟體的IT新創產業正快速崛起，像是印尼的Go-Jek及新加坡的Grab都是迅速竄起的叫車平台。在這些企業積極的招聘下，當地IT相關職位的薪水一般高於日本市場。根據JAC，印尼會說英文的技術主管年薪介於11.2億至32.5億印尼盾（7.9萬美元至22.9萬美元），相當於西方跨國企業的薪酬。在印尼的日本企業相似職位的最高薪僅為14億印尼盾。

IT人才過去一年薪資漲幅相當可觀。美聯社
IT人才過去一年薪資漲幅相當可觀。美聯社
分享

薪資印尼高薪
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

美國經濟閃現5警訊 是成長減緩還是衰退預兆？

2019-02-16 17:50

市民抵制發大財？Amazon為何撤資「紐約第二總部」

2019-02-16 21:00

澳洲鮮花仰賴進口 政府擬擴大篩檢

2019-02-16 15:11

一年不買東西！她戒購物習慣 順便圈粉展事業

2019-02-16 15:06

過去一周市場回顧

2019-02-16 14:49

零售商不爽Nike 清倉後關門

2019-02-16 14:49

美航訂票 納多元性別

2019-02-16 14:47

汽車關稅 恐成川普貿易談判新戰場

2019-02-16 13:00

市民抵制發大財？誰逼Amazon撤資「紐約第二總部」計畫

2019-02-16 11:45

毀保育類棲地10萬人受害 企業被罰13億美元卻不用繳？

2019-02-16 10:00

對貿易談判樂觀 美股收紅、道指連漲8周

2019-02-16 06:16

克魯曼評川普經濟團隊人選：異常的糟

2019-02-15 23:48

美中貿易談判獲進展 美股開高道瓊指數漲近300點

2019-02-15 23:39

遭控蒐集用戶資料 臉書：保護員工安全必要措施

2019-02-15 22:40

川金二會倒數 韓媒：北韓高官取道北京赴越南

2019-02-15 22:14

「股神」戰友：教新手頻繁進出股市 如引誘年輕人吸毒

2019-02-15 21:05

微軟、蘋果爭龍頭 亞馬遜滑落

2019-02-15 08:49

名家瞭望／英卓瓦蒂：大國權力遊戲 升高經濟風險

2019-02-15 02:10

免學費還給72萬年薪 自己要的人才自己教

2019-02-13 15:11

名家瞭望／拉姜：科技巨頭正在扼殺創新

2019-02-13 01:24

彭博資訊專欄／Fed轉向 四大理由

2019-02-12 01:54

比特幣究竟是什麼？而它又是如何運作的呢？

2019-02-11 09:21

美中貿易戰難解 商品行情走跌

2019-02-11 00:12

彭博資訊專欄／鮑爾護盤…只是暫時的

2019-02-11 00:09

威州勞動市場不利 鴻海招工恐更難達標

2019-02-10 21:04

日產查前董座戈恩醜聞手法 法媒爆盟友雷諾不滿

2019-02-10 17:27

星期人物／叛逆泰王大姊 為愛棄公主頭銜

2019-02-10 16:06

iPhone漲價反噬蘋果 在中國難突圍

2019-02-10 14:48

避美制裁…委內瑞拉石油收益 轉入俄銀帳戶

2019-02-10 13:34

美股展韌性 多空論戰糾結

2019-02-10 00:44

羅比尼專欄／全球經濟…暗藏八隻黑天鵝

2019-02-10 00:43

軟銀投資英國金融科技

2019-02-10 00:28

全球10大年輕富豪亞太居多 中國4人超越美國

2019-02-09 20:29

免辦卡也能在好市多購物？還能省荷包 趕快來看

2019-02-09 16:45

遭八卦報挾私密照要脅 貝佐斯發文揭媒體恩怨

2019-02-09 15:24

貝佐斯效應／彭博觀點：有錢不代表保得住隱私

2019-02-09 14:57

貝佐斯效應／NBC分析：新聞自由不代表有勒索權利

2019-02-09 14:57

「擁有華郵是我的complexifier」 貝佐斯自創新字原來是借用法文

2019-02-09 14:57

貝佐斯「善後」 找上美國頭號安全專家

2019-02-09 14:54
看更多

熱門文章

為邊境築牆經費 川普宣布全國進入緊急狀態

2019-02-16 00:46

他60元買棒球卡驚「全球剩2張」 還有人出上億求他賣

2019-02-16 20:55

美國伊利諾州槍擊案！兇嫌斃命 釀至少5死5傷

2019-02-16 08:57

華為爭議惹毛中國 紐西蘭可能遭殃

2019-02-16 10:24

川普將收到汽車關稅報告 恐掀另一波貿易戰

2019-02-16 11:27

囧！老鷹尾巴結冰球 屁股一大包飛不起來

2019-02-16 15:02

一年不買東西！她戒購物習慣 順便圈粉展事業

2019-02-16 15:06

鼻酸！搭贓車竟撞死女兒 父親求救「有沒有人會CPR」

2019-02-16 13:00

宣布緊急狀態！川普國會必有一戰 法院是最終定奪者

2019-02-16 14:29

美國經濟閃現5警訊 是成長減緩還是衰退預兆？

2019-02-16 17:50

超狂海豚人！潛泳22公里橫越海峽

2019-02-16 14:29

川普宣布緊急狀態後挪什麼錢築牆？ 不論哪一種都會挨罵

2019-02-15 23:50

毀保育類棲地10萬人受害 企業被罰13億美元卻不用繳？

2019-02-16 10:00

和牛好吃自己養？日政府警戒 「和牛」品種外流

2019-02-16 10:32

精銳盡出 拆解「劉鶴團隊」都有哪些人

2019-02-16 10:01

影╱空汙嚴重降黑雪 西伯利亞出現末日景象

2019-02-16 12:18

首度會見美貿易代表 分析指習近平「話中有話」

2019-02-16 09:35

害怕當「輸家」 川普走險棋因名嘴煽動？

2019-02-16 14:29

川普稱將簽署緊急狀態以築牆 紐約州檢察長誓言挑戰

2019-02-16 02:20

用不用華為產品 英軍情六處處長：問題複雜

2019-02-16 00:07

濫用總統權昨是今非 川普堅稱自己做好事

2019-02-16 03:48

影／用唱的！宣告全國緊急狀態 川普挑明訴訟策略

2019-02-16 17:04

緊急狀態Q&A╱總統執意宣布 難扭轉

2019-02-15 23:45

空巴大白鯨 首飛英國

2019-02-16 00:10

川普：日相安倍提名我角逐諾貝爾和平獎 南韓也跟進

2019-02-16 08:25

美中貿易談判 川普：達成協議才撤銷關稅

2019-02-16 01:17

貿易戰持續交鋒 中國持美國公債總額下降

2019-02-16 11:14

一手打造「川式」緊急狀態 也自陷「川式」兩敗泥沼

2019-02-16 14:29

本來賭氣不簽！麥康諾緊急3熱線 川普才簽了預算案

2019-02-16 14:29

克魯曼評川普經濟團隊人選：異常的糟

2019-02-15 23:48

大家都一樣！豬瘟當前 日自衛隊扛撲殺豬隻第一線

2019-02-16 13:10

和碩產線遷出中國避貿易戰風險 印尼廠4月開工

2019-02-16 15:36

普亭尬柔道女國手慘遭過肩摔 影片不公開

2019-02-16 22:33

紐國喊禁華為 對陸關係急凍

2019-02-16 14:49

川普宣布全國緊急狀態80億建邊牆 預期會挨告

2019-02-16 14:47

中美貿易談判 下周華盛頓續談

2019-02-16 00:05

對貿易談判樂觀 美股收紅、道指連漲8周

2019-02-16 06:16

美伊利諾州發生濫殺槍擊事件 警方正圍捕槍手

2019-02-16 06:22

美國伊利諾州槍手行凶 至少一人死亡數人受傷

2019-02-16 06:57

全國緊急狀態！美國會可能不行 只有法院可制止

2019-02-16 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top