中國瘋搶IT人才 部分公司薪資超過歐美日

2019-02-16 23:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



在全球科技業對IT才幹求才若渴且人才供不應求的情況下，中國部分企業的薪資漲幅在過去一年勁揚60%，其他東南亞國家也不遑多讓，紛紛祭出優渥薪資及福利吸引人才，薪資超過許多日商及歐美企業。

中國科網巨頭騰訊正在招攬機器學習人才來推動旗下自動送貨項目，以及一位能帶領團隊優化供應、囤貨及送貨系統的領導人。

近期虧損的餐飲外賣巨頭美團點評則分別祭出18.8萬美元及17.7萬美元的優渥高薪，期望能降低不斷攀升的運貨成本。

美團點評僅是中國祭出高薪吸引科技才幹的冰山一角。其他企業提供吸睛福利，像阿里巴巴及騰訊提供無息貸款讓員工買房，網路電商京東（JD.com）則提供免費托兒服務。

根據全球人力招募公司Hays，中國數據科學家的薪資漲福相當可觀，最高薪從去年上漲67%至100萬日圓（14.76萬美元），高於新加坡及日本的13.3萬及10.9萬美元。Hays 2月7日公布中國、星國、日本、馬來西亞及香港科技業的薪資報告。人工智能（AI）人才也相當搶手，中國的AI開發師年薪較過去一年上漲60%至12萬美元，在日本上漲20%至11萬美元。

阿里巴巴、騰訊及百度等中國IT巨擘皆仰賴大數據分析師，來改善顧客體驗及開發新服務。AI也是中國汽車業欲發展自駕技術的關鍵技術。

Hays日本分部經理Marc Burrage說：「科技人才需求逐年攀升，科技也在不斷創新，因此員工需要不斷精進自己。在全球及地方稀缺人才流動性更高之際，供不應求的狀況油然而生。」

根據人才招聘顧問公司Robert Walters，部分中國企業的薪資甚至已超越歐美，上海的IT主管薪資上看120萬至200萬日圓，倫敦相似職位的薪資為109.6日圓至193日圓（8.5萬英鎊至15萬英鎊）。中國的高薪策略似乎奏效，東京招聘顧問公司JAC Recruitment負責中國區的經理說：「甚至有部分精通日文的中國工程師因日商薪資過低，而選擇中國企業。」

根據JAC Recruitment首級分析師Toshihiro Kurozawa，印度及越南的薪資每年預期上漲10%。馬來西亞及印尼每年增幅預期為5%，而新加坡則是每年3%。「在這些東南亞經濟體工作的高等教育人才很稀缺，供不應求是薪資上揚的因素之一。」